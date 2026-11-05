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小布「野獸之心」與狗險境求生 口袋偷藏雞肉搏歡心

記者廖福生／綜合報導
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小布在「野獸之心」飾演特種部隊軍官，與戰鬥偵察犬遭遇墜機意外。(圖／CATCH...
小布在「野獸之心」飾演特種部隊軍官，與戰鬥偵察犬遭遇墜機意外。(圖／CATCHPLAY提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布萊德彼特主演《野獸之心》，片中與偵察犬墜機後相依求生，戲外更靠3周培養默契與口袋雞肉完成高難度合作，票房與口碑皆不錯。

台灣CATCHPLAY+影音平台11月集結眾多好萊塢頂級卡司的全新力作，首波重磅推薦由好萊塢巨星布萊德彼特主演的全新生存冒險電影「野獸之心」(Heart of the Beast)。小布這回化身特種部隊軍官，與一隻戰鬥偵察犬在墜機後相依求生。片中一人一犬在險境中建立信任，戲外小布也花了三周和毛搭檔培養默契，還在口袋裡藏了能讓牠立刻回頭的祕密武器。

片中小布飾演的特種部隊軍官與一隻戰鬥偵察犬遭遇墜機意外，因而在險惡大自然中展開生死交關的荒野求生。拍攝時除了挑戰體能極限，與毛搭檔的對戲更是全片靈魂所在。

回憶起培養默契的過程，布萊德彼特笑著分享：「開拍前我就下定決心一定要讓這隻狗喜歡我。在三周的準備期間，除了基本的訓練，大部分的時候都是我每天抽空跟牠培養感情。野外充滿各種氣味和容易讓牠分心的誘惑，所以我隨時在口袋裡偷塞水煮雞肉，只要遇上情緒較滿的關鍵戲，我就會拿出雞肉，讓牠的注意力瞬間集中在我身上，含情脈脈地看著我。」一人一犬在生死交界擦出的深刻火花令人萬分期待。

「野獸之心」9月25日在北美上映，首周末以約2004萬美元拿下票房第3名。據票房網站Box Office Mojo統計，截至11月5日，北美累計票房約6563萬美元，全球票房約1億8153萬美元。

口碑方面，影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)彙整185篇影評，影評人好評率為84%，逾2500筆經驗證的觀眾評分則有94%給予好評。「Time Out」給出5星中的3星，特別點名飾演偵察犬奧丁的狗演員，稱牠光靠歪頭的小動作，就能傳達細微的情緒變化。

精華 FAQ

  • 他飾演特種部隊軍官，與一隻戰鬥偵察犬在墜機後受困荒野，必須在險惡大自然中相依求生，整部片以人犬建立信任與求生過程為核心。

  • 他在開拍前花了3周與狗演員相處，除了基本訓練，多半時間都抽空陪牠培養感情；拍攝時還會從口袋拿出水煮雞肉，讓牠在關鍵戲立刻專注。

  • 電影9月25日在北美上映，首周末拿下約2004萬美元、排名第3；截至11月5日，北美累計約6563萬美元、全球約1億8153萬美元，口碑也相當不錯。

小布 布萊德彼特 好萊塢

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