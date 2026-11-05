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小賈愛妻自爆產後陷低潮 患「經前症候群」有強烈絕望感

記者廖福生／綜合報導
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歌手小賈斯汀(左)與妻子海莉(右)日前迎來寶貝兒子，兩人感情相當好。(美聯社)
歌手小賈斯汀(左)與妻子海莉(右)日前迎來寶貝兒子，兩人感情相當好。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

海莉比伯在生下兒子後罹患PMDD並一度陷入低潮，坦言相關議題討論不足，盼透過公開自身經歷與對話陪伴，鼓勵新手媽媽勇敢求助。

加拿大流行天王「小賈斯汀」賈斯汀比伯(Justin Bieber)與妻子海莉比伯(Hailey Bieber)，日前迎來寶貝兒子傑克布魯斯(Jack Blues)，原本應該沉浸在新手媽媽的喜悅中，但海莉比伯最近卻坦言，自己其實經歷了一段極其艱難的低潮期。

海莉比伯接受採訪時透露，她在產後經歷了俗稱經前不悅症的「經前症候群情緒障礙」(PMDD)。她坦言：「在我生下兒子後，我為此苦惱了一陣子，而社會上針對這方面的討論或研究實在是太少了。」

據了解，經前不悅症往往會引發極端劇烈的情緒波動，症狀從強烈的絕望感、焦慮到憤怒不等，對產後女性的身心靈都是一大考驗。

儘管過程煎熬，海莉比伯也分享了自我調適的方式，強調對話與陪伴的重要性：「對我個人而言，透過對話能讓我感覺沒那麼孤單。當我們能彼此產生共鳴、進行相互連結的交流，並勇敢談論我們正在應對和掙扎的事物時，我確實認為這能讓這段旅程感覺不那麼孤單。」

回顧這段升格為人母的奇妙緣分，海莉比伯與賈斯汀是在2024年8月迎接兒子傑克的誕生。身為美妝大亨的海莉更進一步透露，其實基於她先前獲得的一項健康診斷，這個孩子的到來，對他們夫妻倆而言絕對是一次「意料之外的驚喜懷孕」。

事實上，海莉曾在今年3月登上Podcast節目時大方公開，自己患有「子宮縱隔」(uterine septum)，這是一種天生結構異常的狀況，通常會伴隨著較高的流產風險以及不孕的挑戰。如今她挺過身體的考驗並勇敢公開自身經歷，不僅展現出真實的一面，也希望能藉此給予所有新手媽媽們更多的支持與力量。

精華 FAQ

  • 她表示自己產後受到經前不悅症PMDD影響，出現劇烈情緒波動，包括絕望、焦慮與憤怒等，讓原本的新手媽媽喜悅變成一段艱難的身心考驗。

  • 海莉認為社會對PMDD及相關產後情緒困擾的討論和研究仍然太少，因此選擇公開自身經歷，希望讓更多人了解這類問題並重視新手媽媽的心理支持。

  • 她強調透過對話能減少孤單感，當人們願意彼此共鳴、連結並談論正在面對的掙扎時，旅程會變得沒那麼難熬，也能給新手媽媽更多力量。

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