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二度酒駕肇逃遭逮 知名實境秀女星致歉：內心已被徹底壓垮

娛樂新聞組／綜合報導
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女星梅莉莎蕾克羅夫特二度酒駕遭逮。(取材自Instagram)
女星梅莉莎蕾克羅夫特二度酒駕遭逮。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

曾走紅於《鑽石求千金》與《與星共舞》的梅莉莎蕾克羅夫特，近日在德州涉嫌酒駕撞上消防局救護車後逃逸，並因累犯酒駕、無照駕駛與肇逃遭逮，她也公開致歉並表示正接受醫療照護。

曾因出演熱門戀愛實境節目「鑽石求千金」(The Bachelor)、摘下「與星共舞」(Dancing with the Stars)冠軍而走紅的女星梅莉莎蕾克羅夫特(Melissa Rycroft)，近日再度深陷法律風波。根據「TMZ」報導，她在德州南湖市(Southlake)涉嫌酒後駕車撞上消防隊救護車後逃逸，遭到當地警方循線逮捕，這也是她繼去年9月後再度因酒駕遭到法辦。

根據警方調查指出，這起事故發生在萬聖節傍晚大約6點左右。當時一輛南湖市消防局的救護車正停在停止標誌前，遭到一輛黑色車輛直接撞擊，肇事駕駛隨即開車離開現場。警方隨後根據線索鎖定並追查到駕駛身分正是現年43歲的梅莉莎蕾克羅夫特。

雖然整起事件並未造成人員受傷，但她除了面臨累犯酒駕罪名之外，還被追加起訴無照駕駛以及涉及超過200元財物損害的肇逃罪嫌，目前已被移送至凱勒區域拘留所，保釋金總額訂為9000元。

面對接連爆發的醜聞，梅莉莎蕾克羅夫特透過個人社群平台吐露心聲。她在聲明中坦言自己感到深深的羞愧與難堪，並向受到牽連的親友致歉。她透露自己長時間飽受心理健康問題折磨，雖然平時總是面帶微笑掩飾，但內心早已被徹底壓垮。她表示自己不再尋找藉口，已勇敢承認無法獨自對抗低潮並正接受專業醫療照護。

最後，蕾克羅夫特也向外界溫情喊話，懇請大眾給予寬容、尊重家人隱私，讓她能專心重回健康狀態。

梅莉莎蕾克羅夫特發文道歉。。(取材自Instagram)
梅莉莎蕾克羅夫特發文道歉。。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 她被指在德州南湖市涉嫌酒後駕車，撞上停在停止標誌前的消防局救護車後逃離現場，警方循線找到她並將其逮捕，案件也因此升級為多項指控。

  • 除了累犯酒駕之外，她還被追加無照駕駛，以及涉及超過200元財物損害的肇逃罪嫌，目前已被移送拘留所，保釋金總額為9000元。

  • 她在社群平台坦承深感羞愧，向親友與受波及者道歉，並表示自己長期受心理健康問題困擾，已無法靠自己撐下去，現在正接受專業醫療照護。

萬聖節 德州 酒駕

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