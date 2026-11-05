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樂團女主唱乳癌病逝 一度抗癌成功又轉移惡化 雙胞胎妹淚崩

記者廖福生／即時報導
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妮可泰勒不敵乳癌病魔摧折。(摘自X)
妮可泰勒不敵乳癌病魔摧折。(摘自X)

AI摘要

文章摘要整理：

女子樂團Taylor Red主唱妮可泰勒因乳癌病逝，享年35歲；她曾抗癌成功卻再度復發惡化，妹妹們也在社群哀痛證實噩耗。

以三胞胎組合走紅的女子樂團「Taylor Red」主唱兼團長妮可泰勒（Nicole Taylor），不敵乳癌病魔摧折，於9月28日不幸撒手人寰，享年35歲。在沉寂整整一個月後，她的雙胞胎妹妹娜塔莉（Natalie）與妮卡（Nika）於官方社群悲痛證實這項噩耗，字裡行間滿是對大姊的無盡思念與不捨。

這對姊妹在對外發布的影片中，紅著眼眶還原了妮可當初確診的煎熬過程。回顧2022年，妮可在公共場所無預警接獲醫院電話，告知確診第三期乳癌。面對突如其來的晴天霹靂，全家人雖陷入極大震驚與心碎，但身為精神支柱的妮可卻展現超乎常人的勇敢，不僅堅定安撫家人「上帝會帶我度過難關」，更反過來激勵大家千萬不要活在恐懼的陰影中。

然而，命運卻開了一個殘酷的玩笑。原本妮可的治療過程相當順利，甚至一度迎來令人振奮的「敲響抗癌成功鐘」時刻，宣告體內已無殘存病灶；沒想到好景不常，癌症不久後竟兇猛復發，且迅速惡化至第四期。

即便面對末期癌症帶來的劇烈折磨與無情考驗，妮可依然展現驚人的強韌意志，一邊咬牙接受治療，一邊照常參與旅行並兼職兩份工作，用最無畏的姿態與病魔抗衡到最後一刻。

妹妹們哽咽透露，妮可向來是樂團裡最具靈魂的發聲窗口，總是挺身而出捍衛正義、凝聚團體，沒想到這次面對病魔的無情進逼，卻敵不過命運的安排。

妮可的驟然離世讓全球喜愛她的鄉村樂迷心碎不已，各大社群平台連日來湧入大批粉絲的留言哀悼，盼這位年僅35歲、在舞台上綻放光芒的女星，能在天國展開無病無痛的全新旅程。

原本妮可的治療過程相當順利。(摘自X)
原本妮可的治療過程相當順利。(摘自X)

精華 FAQ

  • 妮可泰勒是不敵乳癌病逝，時間為9月28日，享年35歲。她所屬的女子樂團Taylor Red因這項消息，引發全球歌迷與社群大量哀悼。

  • 她在2022年被診斷出第3期乳癌，之後治療一度成功，甚至敲響抗癌成功鐘，但癌細胞不久後復發，並迅速惡化為第4期，情況急轉直下。

  • 妹妹們形容妮可是團體中最具靈魂的發聲者，也一直很堅強，會安撫家人不要害怕；即使病情惡化，她仍持續治療、旅行，並兼職2份工作。

癌症 乳癌

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