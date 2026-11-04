我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

尼可拉斯凱吉豪宅陷天坑 自嘲無家可歸只能住飯店

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉自爆目前無家可歸。（路透資料照片）
奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉自爆目前無家可歸。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

尼可拉斯凱吉的馬里布海景豪宅因暴雨與海岸侵蝕引發天坑坍塌，他被迫住進飯店，並已申請多項許可展開修復。

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）日前驚傳住家因天坑危機被迫撤離。他於萬聖節當天出席洛杉磯動漫展（Los Angeles Comic Con）座談會時，首次公開談及自己目前的窘境，幽默自嘲：「我現在有點無家可歸，馬里布的家出了點事，只能暫時住在飯店裡。」

這起嚴重的天災事故發生於今年9月8日。尼可拉斯凱吉位於加州馬里布（Malibu）海邊「海平線大道」（Sea Level Drive）、價值千萬美元的四層樓奢華豪宅，車道與露台區域突然坍塌，裂開一座寬達60英尺（約18公尺）、深達25英尺（約7.6公尺）的巨大天坑。這起坍塌源於9月初熱帶風暴「瑪麗」帶來的暴雨與海岸侵蝕，掏空地基導致瀝青崩落並損毀管線。

儘管遭遇突如其來的「屋難」，向來作風率性的尼可拉斯凱吉在座談會上依舊保持高昂興致，並分享了生活被打亂後的萬聖節計畫。他笑稱：「今晚我沒辦法像平時那樣在家迎接來要糖果的小朋友了。」但他仍排定行程，帶著4歲的女兒奧古斯特（August）前往聖塔莫尼卡（Santa Monica）玩「不給糖就搗蛋」。把女兒哄上床睡覺後，他還打算欣賞由史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的經典恐怖片「鬼店」（The Shining），自嘲要在飯店房裡度過一個特別的萬聖節夜晚。

據悉，雖然凱吉目前攜家帶眷暫住飯店，但他並未放棄拯救愛巢。事故發生後，他已緊急向當地政府申請三項施工許可，包括在海岸與房屋外圍堆疊沙包抵抗浪潮、清理坍塌瀝青廢墟，以及進行土質採樣與地基加固工程，希望能盡快修復這棟海景豪宅。

精華 FAQ

  • 因為他位於馬里布的豪宅在9月8日發生天坑危機，車道與露台區域坍塌，地基受損後住家無法安全居住，只能緊急撤離，暫時改住飯店。

  • 天坑寬達60英尺、深約25英尺，源於9月初熱帶風暴「瑪麗」帶來的暴雨與海岸侵蝕，導致地基被掏空，瀝青崩落並損毀管線。

  • 他在座談會上幽默自嘲住飯店，仍帶女兒過萬聖節，並已向當地政府申請三項施工許可，希望進行沙包防護、清理廢墟與地基加固。

尼可拉斯凱吉 天坑 豪宅

上一則

「要徹底放下」肖戰親解：劉錚亮比藏海難演

下一則

42歲胡歌健康亮紅燈？自曝隨身帶救心丸、出差自備AED

延伸閱讀

尼可拉斯凱吉「無家可歸」無法過萬聖節 豪宅天坑後被迫住飯店

尼可拉斯凱吉「無家可歸」無法過萬聖節 豪宅天坑後被迫住飯店
轉隊就置產 NBA巨星詹皇房產版圖曝光 喜歡打掉重建

轉隊就置產 NBA巨星詹皇房產版圖曝光 喜歡打掉重建
北加沿海小鎮碼頭地陷 市府斥資6百萬搶修防坍塌

北加沿海小鎮碼頭地陷 市府斥資6百萬搶修防坍塌
萬聖節趣談

萬聖節趣談

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網