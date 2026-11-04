尼可拉斯凱吉豪宅陷天坑 自嘲無家可歸只能住飯店

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉自爆目前無家可歸。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 尼可拉斯凱吉的馬里布海景豪宅因暴雨與海岸侵蝕引發天坑坍塌，他被迫住進飯店，並已申請多項許可展開修復。

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）日前驚傳住家因天坑 危機被迫撤離。他於萬聖節當天出席洛杉磯動漫展（Los Angeles Comic Con）座談會時，首次公開談及自己目前的窘境，幽默自嘲：「我現在有點無家可歸，馬里布的家出了點事，只能暫時住在飯店裡。」

這起嚴重的天災事故發生於今年9月8日。尼可拉斯凱吉位於加州馬里布（Malibu）海邊「海平線大道」（Sea Level Drive）、價值千萬美元的四層樓奢華豪宅 ，車道與露台區域突然坍塌，裂開一座寬達60英尺（約18公尺）、深達25英尺（約7.6公尺）的巨大天坑。這起坍塌源於9月初熱帶風暴「瑪麗」帶來的暴雨與海岸侵蝕，掏空地基導致瀝青崩落並損毀管線。

儘管遭遇突如其來的「屋難」，向來作風率性的尼可拉斯凱吉在座談會上依舊保持高昂興致，並分享了生活被打亂後的萬聖節計畫。他笑稱：「今晚我沒辦法像平時那樣在家迎接來要糖果的小朋友了。」但他仍排定行程，帶著4歲的女兒奧古斯特（August）前往聖塔莫尼卡（Santa Monica）玩「不給糖就搗蛋」。把女兒哄上床睡覺後，他還打算欣賞由史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的經典恐怖片「鬼店」（The Shining），自嘲要在飯店房裡度過一個特別的萬聖節夜晚。

據悉，雖然凱吉目前攜家帶眷暫住飯店，但他並未放棄拯救愛巢。事故發生後，他已緊急向當地政府申請三項施工許可，包括在海岸與房屋外圍堆疊沙包抵抗浪潮、清理坍塌瀝青廢墟，以及進行土質採樣與地基加固工程，希望能盡快修復這棟海景豪宅。