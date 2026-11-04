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麥可傑克森離世17年 女兒提告追討6億遺產信託

編譯尤寶琪／綜合報導
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麥可傑克森長女帕麗斯。（路透資料照片）
麥可傑克森長女帕麗斯。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

帕麗斯傑克森指控麥可傑克森遺產管理人未依信託條款撥款，要求補發6億美元；遺產方則否認扣款，稱受稅務與法律問題影響。

帕麗斯傑克森(Paris Jackson)敦促已故父親麥可傑克森(Michael Jackson)的遺產管理人向她與兄弟的信託基金撥付6億美元。帕麗斯認為，在父親去世17年後，這筆錢早就該撥付給他們了。

帕麗斯請求法官下令，要求父親的遺產管理人向麥可傑克森家族信託基金撥付部分資產。該信託基金的設立旨在為她和她的哥哥王子(Prince)與弟弟比吉(Bigi)提供生活保障。

根據「今日美國」(USA Today)在11月3日獲得的法庭文件顯示，儘管遺有高達數十億的進帳，但這兄弟妹三人都未收到承諾會在他們30歲前給他們的款項。

根據家族信託文件，根據信託條款，每個孩子應該從21歲開始領取各自的份額，並在30歲、35歲和40歲時分別分配一部分的資金。但根據帕麗斯提交的文件，這份額分配並未執行，「麥可傑克森的家族信託仍然沒有資金」。

麥可傑克森的長子王子將於明年2月迎來30歲生日，長女帕麗斯將於2028年4月迎來30歲生日，小兒子比吉則將於2032年2月迎來30歲生日。

根據提交的文件，這幾位兄弟妹的遺產分配由傑克森遺囑執行人約翰布蘭卡(John Branca)決定何時以及分配多少。文件還指出，遺囑執行人先前估計遺產價值在20億至30億美元之間，這主要得益於2018年的一筆音樂版權出售、夢幻莊園的出售以及近期與索尼達成的音樂和智慧財產權協議。

針對該訴訟，傑克森遺產管理委員會在一份聲明中告訴「今日美國」，有關其扣留或減少向傑克森兄弟妹三人支付款項的說法「完全是捏造的」，並聲稱已向他們分配了2億元，而所有孩子在30歲之前都不會收到任何分配款項。

理委員補充指出，由於需要解決包括美國國稅局7億元的稅款和罰款在內等許多法律問題，因此無法全額資助家族信託。

精華 FAQ

  • 她請求法院命令遺產管理人，將部分資產撥付給她與兄弟的家族信託基金，總額約6億美元，並主張這筆款項早該依信託條款到位。

  • 依信託文件，3名子女從21歲起可領取各自份額，並在30歲、35歲與40歲時分階段取得資金，但帕麗斯指控相關分配至今未確實執行。

  • 遺產管理委員會否認扣留或減少付款，稱已分配2億元，且30歲前不會全面給付；同時指出仍需處理美國國稅局7億元稅款與罰金等問題。

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