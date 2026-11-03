新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 曾飾演龐德的布洛斯南公開看好卡倫透納接任007，稱其實力與銀幕存在感都很強，並期待丹尼維勒納夫帶來新一代龐德作品。

新一任「007」詹姆斯龐德 人選持續受到關注，曾飾演龐德的愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）公開支持英國男星卡倫透納（Callum Turner）接班，大讚對方「非常出色」，具備演員所需的氣場與銀幕魅力。他也看好新片導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve），認為對方將帶來令人驚豔的作品。

The Hollywood Reporter報導，布洛斯南被問到外界熱議的新任龐德人選，他表示，「我就像街上的普通人一樣，迫不及待想知道誰會演出這個電影史上的經典角色。」他也稱讚目前傳出參與試鏡的年輕演員，表示自己都很欣賞這些人。

他特別提到曾與自己合作2017年電影「紐約寂寞男孩」（The Only Living Boy in New York）的透納，直言：「卡倫透納是我合作過的人，他非常強。」透納在片中飾演布洛斯南的兒子。

英國男星卡倫透納。（美聯社）

布洛斯南接著表示，這些候選人都有自己的聲音、體格及銀幕存在感，也都具備長期發展的演員潛力。他說：「無論最後由誰接下這個角色，我都祝福他擁有最美好的人生，以及力量與勇氣。現在很難判斷究竟會是誰，但我非常期待消息公布，以及下一任詹姆斯龐德誕生的那一刻。」

曾經在4部007電影中飾演龐德的布洛斯南，也向未來接下這個角色的演員送上祝福。他說：「無論最後由誰演出，我都祝福他擁有最美好的人生，以及力量和勇氣。我很難說最後會是誰，但我迫不及待想聽到消息，並一起慶祝下一任龐德的誕生。」