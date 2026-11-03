尼可拉斯凱吉「無家可歸」無法過萬聖節 豪宅天坑後被迫住飯店

尼可拉斯凱吉資料照片。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 尼可拉斯凱吉位於馬里布的海景豪宅因附近天坑與車道坍塌而受威脅，他被迫搬到飯店暫住，連萬聖節活動也受到影響。

好萊塢男星尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）位於加州馬里布、價值約1000萬美元的海景豪宅，日前因附近出現巨大天坑 ，車道嚴重坍塌，房屋安全受到威脅。凱吉透露，自己被迫搬離住處、暫時住在飯店，還自嘲「有點無家可歸」，原本期待的萬聖節 活動也因此受到影響。

英國太陽報報導，62歲的凱吉日前出席洛杉磯動漫展（LA Comic Con），被問及萬聖節計畫時，透露自己的居住狀況。他說：「我目前有點無家可歸，我的馬里布房子發生了一些狀況，所以我現在只能住在飯店，也沒辦法像平常一樣，享受晚上有孩子來家裡玩不給糖就搗蛋的樂趣。」

尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(美聯社)

凱吉的豪宅擁有壯麗海景及私人頂樓空間，他於2024年購入。不料，近日豪宅車庫入口附近突然出現巨大天坑，車道大面積崩塌，幾乎讓海濱住宅陷入危險。

據KTLA報導，天坑估計約30英尺乘30英尺，換算約9公尺乘9公尺，初步認為與海岸侵蝕有關。現場空拍照片可見，道路及車道大面積塌陷，碎石散落一地，工程車輛已進駐處理，凱吉的鄰居也受到波及。

馬里布市政府近日在官網發布聲明指出，凱吉所在社區共有31處房產被列為不安全，原因是道路坍塌導致消防及警長辦公室人員無法正常進入，若發生醫療、火災或治安緊急事件，救援人員將難以抵達。

市政府表示：「一處海濱住宅的車道坍塌，延伸至道路範圍，阻斷居民及緊急救援人員通行。」

尼可拉斯凱吉過去憑藉多部賣座電影累積財富，曾擁有多達15處房產，包括加州紐波特海灘價值約2400萬美元的海濱住宅、紐奧良一棟價值約330萬美元的豪宅，以及英國2座城堡。其中，他曾以約960萬美元購入英國薩默塞特郡的米德福德城堡（Midford Castle），另在附近巴斯購入一棟價值約510萬美元的聯排住宅。