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「信差合唱團」4闖葛萊美 創始團員東尼布塔拉87歲離世

記者廖福生／綜合報導
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東尼布塔拉辭世，享壽87歲。(取材自X平台)
東尼布塔拉辭世，享壽87歲。(取材自X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

經典美聲團體信差合唱團創始成員東尼布塔拉辭世，享壽87歲，官方與家屬皆表達追思，並回顧他自童年起的音樂生涯與樂團輝煌成就。

曾四度獲葛來美獎提名的經典美聲團體「信差合唱團」(The Lettermen)創始成員東尼布塔拉(Tony Butala)傳出辭世消息，享壽87歲。

這項沉痛的消息由信差合唱團官方臉書發表聲明證實。官方在悼文中表示，布塔拉一生深愛舞台，將向全世界分享音樂視為至高快樂，他的熱情與傳奇精神未來也將透過合唱團的歌聲不斷延續。

家屬透露後續將於加州威斯康辛州舉行追思慶典，並不另設公開瞻仰儀式，同時呼籲樂迷若想悼念布塔拉，可將心意轉化為對動保團體的捐款，延續他生前的溫暖大愛。

布塔拉的音樂天賦在童年時期便大放異彩。他出生於賓州沙倫市(Sharon)，7歲跨入公開演出、8歲即躍上廣播節目展現歌藝。前往好萊塢發展並加入著名童聲合唱團後，他曾參與「小飛俠」(Peter Pan)、「世界大戰」(The War of the Worlds)等多部影史經典電影的配唱。

到了1950年代末，布塔拉聯手吉姆派克(Jim Pike)與鮑伯恩格曼(Bob Engemann)開創「信差合唱團」，以標誌性的精緻三重唱和聲風靡歌壇。團體生涯累計推出逾75張專輯、抱回18張金唱片認證，並4度獲葛萊美獎提名，更在2020年於好萊塢星光大道留下專屬名星。隨著布塔拉於2019年封麥退休，如今傳出離世消息，也讓全球無數歌迷無限唏噓。

精華 FAQ

  • 他被證實已經辭世，享壽87歲。消息由信差合唱團官方臉書公告，令喜愛這個經典美聲團體的樂迷都感到震驚與不捨。

  • 官方表示他一生熱愛舞台，將音樂分享給全世界視為最大快樂，並相信他的熱情與傳奇精神，未來仍會透過合唱團歌聲持續延續。

  • 他曾在童年參與多部經典作品配唱，1950年代末與兩位成員創立信差合唱團，累計推出逾75張專輯、獲18張金唱片，並4度入圍葛萊美。

好萊塢 加州 威斯康辛州

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