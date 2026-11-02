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聖誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

記者黃筱晴／即時報導
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在Google搜尋列輸入「Mariah Carey」或「瑪麗亞凱莉」就會出現驚喜...
在Google搜尋列輸入「Mariah Carey」或「瑪麗亞凱莉」就會出現驚喜雪景。（取材自Google搜尋）

AI摘要

文章摘要整理：

瑪麗亞凱莉於2026年度解凍短片中以龐克造型登場，並在《All I Want for Christmas Is You》響起後宣告聖誕季開跑，Google搜尋也同步加入雪景彩蛋。

隨著萬聖節落幕，每年準時「解凍」的聖誕天后瑪麗亞凱莉Mariah Carey再次席捲社群平台，釋出2026年度解凍短片，正式向全球宣告聖誕節慶季節來臨。

▲ 影片來源：YouTube＠Mariah Carey（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今年的影片當然也有新梗，開場背景設定於紐約市地下酒吧的萬聖夜。瑪麗亞凱莉跳脫以往溫馨美聲形象，難得以一身強烈煙燻妝容與搖滾龐克造型驚喜登場，帶來狂放的搖滾演出。影片中她所演唱的曲目《Hermit》，更取材自她90年代以偽名參與的另類搖滾樂團「Chick」彩蛋，讓老粉驚喜萬分。

隨著倒數鐘聲響起，瑪麗亞凱莉在午夜一刻直接向舞台下方跳入人群，下一秒隨即華麗轉身，換上經典的華麗紅洋裝站在巨型聖誕樹頂端，海豚音高唱「IT’S TIME!!!!」。神曲《All I Want for Christmas Is You》旋律同步響起，宣告正式啟動全球聖誕狂歡模式。

不只解凍短片，連Google搜尋也同步為天后推出專屬彩蛋，現在只要在搜尋列輸入「Mariah Carey」或「瑪麗亞凱莉」，畫面便會降下漫天的浪漫雪花動畫。搜尋結果頁面下方也會有一個「雪花按鈕」，點擊即可隨時在畫面上重現浪漫雪景，為溫馨聖誕節慶暖身。

瑪麗亞凱莉解凍影片上線，宣告「IT’S TIME」。（取材自YouTube）
瑪麗亞凱莉解凍影片上線，宣告「IT’S TIME」。（取材自YouTube）

精華 FAQ

  • 今年影片把開場設在紐約市地下酒吧的萬聖夜，瑪麗亞凱莉以煙燻妝與搖滾龐克造型登場，顛覆過往溫馨聖誕形象，帶來更強烈的反差感。

  • 她演唱的《Hermit》取材自90年代以偽名參與的另類搖滾樂團「Chick」，屬於專為老粉設計的彩蛋，讓熟悉她早期音樂歷程的觀眾感到驚喜。

  • 只要在搜尋列輸入「Mariah Carey」或「瑪麗亞凱莉」，畫面就會降下雪花動畫，搜尋結果頁下方還有雪花按鈕，可隨時再觸發浪漫雪景。

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