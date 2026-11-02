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首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

席德妮史威尼性感擋不住 79歲首位「非裔龐德女郎」力推接棒

編譯俞仲慈／綜合報導
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席德妮史威尼有「美胸女神」封號。(路透資料照片)
席德妮史威尼有「美胸女神」封號。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯受訪力挺席德妮史威尼擔任下一任龐德女郎，同時新一代007主演選角也已進入最後試鏡階段。

就在新一代007情報員人選緊鑼密鼓試鏡之際，首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯(Trina Parks)近日受訪，力推有著「美胸女神」封號的美國女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney)擔任下任龐德女郎。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，現年79歲的帕克斯是影史第一位非裔龐德女郎，1971年上映的「金剛鑽」(Diamonds Are Forever)中飾演凶狠的女殺手「桑珀」(Thumper)，與史恩康納萊(Sean Connery)有精采對手戲。

高齡79歲的帕克斯最近受訪，針對下一任龐德女郎提出個人建議：「我認為當今電影創作環境以及未來007電影發展，觀眾希望看到一位獨立且能掌控自身性魅力的女性與龐德搭檔演出。」隨即推薦心中最佳人選：「席德妮正好具備這些特質，她嘗試過多種類型表演，而且確實能夠掌控自己的性感特質。」並強調：「她不僅是一位才華橫溢的演員，還具備好萊塢經典風格與風度，這非常契合她的演藝作品和個人形象。」

至於新一代龐德的選角工作已進入最後一輪試鏡，包括女星瑟夏羅南(Saoirse Ronan)丈夫傑克洛登(Jack Lowden)以及女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)丈夫卡倫透納(Callum Turner)，消息人士透露：「尋找丹尼爾克雷格(Daniel Craig)接班人的選角已籌備多年，透納接到通知，有向片商高層展現自己的機會，接下來三天會非常值得關注。」

另外有人目擊一位神祕明星離開試鏡現場，影迷紛紛點名此人是英國演員喬歐文(Joe Alwyn)，有網友在社交平台寫道：「我想不出他們為什麼要隱瞞這位演員身分，不過喬確實有理由被隱藏起來。」

喬歐文曾與樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)交往，並擔綱主演李安執導的戰爭劇情片「比利·林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)，多年來始終被視為007熱門人選。

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯力推席德妮史威尼擔任下任龐德女郎。(取材自IMDb)
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯力推席德妮史威尼擔任下任龐德女郎。(取材自IMDb)

精華 FAQ

  • 是現年79歲、曾在《金剛鑽》中飾演首位非裔龐德女郎的崔娜帕克斯。她接受媒體訪問時，明確點名席德妮史威尼，認為她非常適合與龐德搭檔。

  • 帕克斯表示，席德妮具備獨立、自信且能掌控性感特質的形象，也嘗試過多種類型表演，兼具才華與經典好萊塢風格，和龐德女郎定位相當契合。

  • 報導指出，新一代007主角已進入最後一輪試鏡，包括傑克洛登、卡倫透納等人都受關注，另有目擊者稱神祕離場者可能是英國演員喬歐文。

好萊塢 史恩康納萊 非裔

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