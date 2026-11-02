萬聖節過了 瑪麗亞凱莉「解凍」聖誕女王 霸氣宣告：It's Time

瑪麗亞凱莉從龐克造型(右圖)變成聖誕裝扮(左圖)，宣告聖誕節倒數開始。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 瑪麗亞凱莉延續每年11月1日宣布聖誕季開跑的傳統，以創意影片從搖滾造型變身聖誕女王，再度掀起粉絲狂歡。

美國樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)每年萬聖節 過後最受期待的「聖誕解凍」儀式又來了。她向來以1994年發行的經典聖誕神曲「All I Want for Christmas Is You」稱霸年末樂壇，隨著歌曲每年必定重回告示牌榜首，她也養成每年11月1日午夜一過便宣告聖誕季節正式啟動的傳統，被全球歌迷封為無可取代的「聖誕女王」。

今年她再度透過Instagram發布全新創意影片，開場先以紐約街頭的倒數時鐘營造氣氛。影片中，瑪麗亞凱莉一開始以重金屬搖滾風格的紅髮龐克「阿莉特」造型登場，散發酷帥叛逆的氣場；然而隨著畫面與音樂轉換，她瞬間脫胎換骨，換上經典性感紅色絨毛聖誕裝，化身聖誕女王。在她背後更出現了掛滿精緻裝飾與霓虹燈光的聖誕樹，以及漫天飄落的紛飛白雪，節慶氛圍直接拉滿。

最後，她以招牌高亢嗓音大喊「It's Time!」，正式宣告聖誕節 的到來，隨即變身為最美的花蝴蝶。影片曝光僅數小時便吸引數百萬粉絲按讚觀看，大批網友紛紛留言笑稱「地球上最合法的解凍儀式終於登場」、「聖誕節正式開始了」。這段影片不僅象徵一年一度的聖誕狂歡正式揭開序幕，粉絲每年敲碗等待的「解凍」時刻也再度震撼登場。