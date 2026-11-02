萬聖節過了 瑪麗亞凱莉「解凍」聖誕女王 霸氣宣告：It's Time
瑪麗亞凱莉延續每年11月1日宣布聖誕季開跑的傳統，以創意影片從搖滾造型變身聖誕女王，再度掀起粉絲狂歡。
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瑪麗亞凱莉延續每年11月1日宣布聖誕季開跑的傳統，以創意影片從搖滾造型變身聖誕女王，再度掀起粉絲狂歡。
美國樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)每年萬聖節過後最受期待的「聖誕解凍」儀式又來了。她向來以1994年發行的經典聖誕神曲「All I Want for Christmas Is You」稱霸年末樂壇，隨著歌曲每年必定重回告示牌榜首，她也養成每年11月1日午夜一過便宣告聖誕季節正式啟動的傳統，被全球歌迷封為無可取代的「聖誕女王」。
今年她再度透過Instagram發布全新創意影片，開場先以紐約街頭的倒數時鐘營造氣氛。影片中，瑪麗亞凱莉一開始以重金屬搖滾風格的紅髮龐克「阿莉特」造型登場，散發酷帥叛逆的氣場；然而隨著畫面與音樂轉換，她瞬間脫胎換骨，換上經典性感紅色絨毛聖誕裝，化身聖誕女王。在她背後更出現了掛滿精緻裝飾與霓虹燈光的聖誕樹，以及漫天飄落的紛飛白雪，節慶氛圍直接拉滿。
最後，她以招牌高亢嗓音大喊「It's Time!」，正式宣告聖誕節的到來，隨即變身為最美的花蝴蝶。影片曝光僅數小時便吸引數百萬粉絲按讚觀看，大批網友紛紛留言笑稱「地球上最合法的解凍儀式終於登場」、「聖誕節正式開始了」。這段影片不僅象徵一年一度的聖誕狂歡正式揭開序幕，粉絲每年敲碗等待的「解凍」時刻也再度震撼登場。
她透過Instagram發布全新創意影片，先以紐約街頭倒數時鐘營造氛圍，再在11月1日午夜過後高喊「It's Time!」，正式宣告聖誕季到來。 她先以重金屬搖滾風的紅髮龐克造型登場，之後瞬間換上經典紅色絨毛聖誕裝，背景還有聖誕樹、霓虹燈與飄雪，節慶感十足。 因為她1994年推出的《All I Want for Christmas Is You》每到年末都會再度走紅，幾乎年年重回榜首，也讓她成為全球歌迷公認的聖誕女王。
精華 FAQ
她透過Instagram發布全新創意影片，先以紐約街頭倒數時鐘營造氛圍，再在11月1日午夜過後高喊「It's Time!」，正式宣告聖誕季到來。
她先以重金屬搖滾風的紅髮龐克造型登場，之後瞬間換上經典紅色絨毛聖誕裝，背景還有聖誕樹、霓虹燈與飄雪，節慶感十足。
因為她1994年推出的《All I Want for Christmas Is You》每到年末都會再度走紅，幾乎年年重回榜首，也讓她成為全球歌迷公認的聖誕女王。
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