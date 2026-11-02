海蒂克隆萬聖又出奇招 「巨型斷掌」神還原 血肉模糊超驚悚

海蒂克隆每年萬聖節都會出奇招。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 海蒂克隆在萬聖節派對以逼真巨型斷掌驚悚登場，結合左手細節與丈夫元素，耗時5至6小時完成，展現她一貫驚人的變裝創意。

「萬聖節 女王」海蒂克隆(Heidi Klum)又出奇招。53歲的她每年萬聖節派對造型總讓人跌破眼鏡，今年為慶祝經典名人萬聖節派對邁入25周年，她再度使出渾身解數，將自己變成一隻巨大斷掌，手指塗上鮮紅指甲油，手腕處還有血肉模糊的斷裂效果，逼真程度令人頭皮發麻，幾乎完全看不出原本模樣。

海蒂克隆今年選擇以自己的左手作為造型原型，打造超大型斷掌裝扮，不僅有逼真的指甲、戒指，連她的訂婚戒與結婚戒都完整重現，甚至連刺在手上的丈夫湯姆考利茲(Tom Kaulitz)名字也神還原。

製作團隊掃描海蒂克隆的手掌，以此作為製作參考，仔細重現每一條血管、每一道皺褶，以及手指關節的細節，打造出幾可亂真的巨大斷掌。她的臉則從手掌背面一處駭人的開口探出，搭配假血沿著仿真皮膚流下，視覺效果相當驚悚。

更厲害的是，這套服裝並非單純穿在身上，海蒂克隆將雙腿藏進巨型手掌的兩根手指裡，讓整個斷掌能夠自行行走。她透露，光是穿上這套複雜裝扮就花了約5至6小時，真正困難的反而是移動時必須承受服裝重量，她笑說：「最困難的就是扛著它走，真的相當重。」

丈夫湯姆考利茲這次因為正在巡迴演出，無法陪她出席派對，不過海蒂仍將他的元素融入造型，讓老公以另類方式參與年度盛事。

海蒂克隆向來以誇張變裝聞名，去年她化身希臘神話中的蛇髮女妖美杜莎，頭頂布滿蛇髮、全身覆蓋綠色鱗片，湯姆則扮成被石化的士兵；2024年夫妻倆一起變身外星人E.T.，2022年更曾扮成一條巨大蠕蟲，每年都讓粉絲期待她下一次的驚人創意。

海蒂克隆變身為一個巨大的斷掌。(美聯社)