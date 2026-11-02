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「烈火悍將」名導靶場意外中彈 大腿受傷送醫 傷勢狀況曝光

記者陳穎／綜合報導
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好萊塢名導麥可曼恩驚傳槍枝走火意外。(路透資料照片)
好萊塢名導麥可曼恩驚傳槍枝走火意外。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

83歲名導麥可曼恩在洛杉磯射擊場練習時意外走火傷及大腿，送醫後狀況穩定且僅屬表層輕傷，預計治療後出院。

好萊塢名導麥可曼恩(Michael Mann)驚傳意外。83歲的他日前在洛杉磯一處合法射擊場練習射擊時，準備將槍枝收回槍套，沒想到槍械意外擊發，造成大腿受傷，緊急送醫治療。警方證實，他送醫時情況穩定，經紀團隊則表示傷勢僅屬表層輕傷，接受治療後已準備出院。

根據「綜藝報」報導，意外發生於當地時間周六下午4時左右，地點位於洛杉磯Range LA射擊場。麥可曼恩當時正在進行射擊練習，收槍入套過程中，槍枝突然走火，導致大腿受傷。洛杉磯警方接獲通報後趕抵現場，確認他送醫時意識清楚、狀況穩定。

麥可曼恩的經紀團隊隨後發表聲明表示：「周六在射擊場，一把槍枝在收進槍套時意外擊發，造成電影導演麥可曼恩表層受傷。他已接受治療，並將出院。」據了解，麥可曼恩有數十年的射擊經驗，長期在射擊場練習，這次意外也讓外界相當意外。

麥可曼恩是好萊塢知名導演，以執導「烈火悍將」(Heat)、「小偷」(Thief)、「魔鬼獵人」(Manhunter)、「邁阿密風雲」(Miami Vice)及「驚爆內幕」(The Insider)等作品聞名，最近一部執導作品是2023年上映的「法拉利」(Ferrari)。

目前麥可曼恩正投入籌拍備受期待的「烈火悍將2」(Heat 2)，這也是1995年經典犯罪電影「烈火悍將」的續作。原作由艾爾帕西諾(Al Pacino)與勞勃狄尼洛(Robert De Niro)主演，描述洛杉磯警探與職業竊賊之間的激烈對決，當年不僅叫好叫座，也成為影迷心中的犯罪電影經典。

「烈火悍將2」將兼具前傳與續集性質，故事改編自同名小說，預計延伸原作角色的早年經歷及後續發展。外傳卡司包括李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、克里斯汀貝爾(Christian Bale)及亞當崔佛(Adam Driver)等人，備受影迷期待。

精華 FAQ

  • 他在洛杉磯Range LA合法射擊場練習射擊時，準備將槍枝收回槍套，卻意外擊發，導致大腿受傷，隨後被緊急送醫治療。

  • 警方表示他送醫時意識清楚、狀況穩定；經紀團隊則說這次傷勢屬表層輕傷，經過治療後已準備出院，並無重大危險。

  • 麥可曼恩以《烈火悍將》、《小偷》、《魔鬼獵人》等片聞名，最近作品是2023年的《法拉利》，目前正籌拍備受期待的《烈火悍將2》。

好萊塢 洛杉磯

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