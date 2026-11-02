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強尼戴普扮「聖誕守財奴」 加痣、拉長下巴讓他差點認不出

記者陳穎／綜合報導
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強尼戴普在「聖誕驚奇夜」化身吝嗇又冷漠的守財奴。(圖／UIP提供)
強尼戴普在「聖誕驚奇夜」化身吝嗇又冷漠的守財奴。(圖／UIP提供)

AI摘要

文章摘要整理：

強尼戴普在新片《聖誕驚奇夜》中飾演經典守財奴史古基，除了演技獲得卡司一致稱讚，也親自參與特效化妝設計，讓角色更怪誕鮮明。

強尼戴普(Johnny Depp)又有新角色。全新怪誕奇幻電影「聖誕驚奇夜」(A Christmas Carol)由他化身經典文學人物「艾比尼澤史古基」(Ebenezer Scrooge)，顛覆過去形象，演出一名吝嗇又冷漠的守財奴。電影近日釋出兩支幕後花絮，合作演員紛紛大讚他的演技，特效化妝師更透露，強尼戴普不只全心投入角色，還主動提出增加痣、加長下巴等造型細節，連伊恩麥克連(Ian McKellen)第一次看到他完成全套妝容，都一度認不出來。

「聖誕驚奇夜」由「恐怖X檔案」(X)、「血色珍珠」(Pearl)及「血腥瑪辛」(MaXXXine)導演提威斯特(Ti West)執導，除了強尼戴普，卡司還包括魯柏葛林特(Rupert Grint)、安德莉亞瑞絲柏(Andrea Riseborough)、山姆克萊弗林(Sam Claflin)、黛西蕾德莉(Daisy Ridley)、亞瑟康堤(Arthur Conti)、艾麗班柏(Ellie Bamber)、亨利洛伊德休斯(Henry Lloyd-Hughes)、查莉墨菲(Charlie Murphy)，以及崔梅爾提爾曼(Tramell Tillman)與伊恩麥克連，集結多位實力派演員。

幕後花絮中，演員對強尼戴普的演出讚不絕口。山姆克萊弗林表示，得知強尼戴普將飾演史古基時，就知道他一定會帶來不一樣的詮釋；伊恩麥克連則坦言，強尼一直是自己最喜歡的演員之一。艾麗班柏認為他的表演令人驚豔，崔梅爾提爾曼也指出，強尼為角色注入個人特色，每個鏡頭都獨一無二。

曾演出「哈利波特」(Harry Potter)系列的魯柏葛林特形容，強尼戴普的表演生動又帶點古靈精怪，總能讓角色呈現出真實人性；黛西蕾德莉則認為，這正是強尼最擅長的表演方式。山姆克萊弗林更觀察到，史古基雖然脾氣暴躁，眼神裡卻藏著光芒，這樣的反差只有強尼戴普能夠詮釋。

除了演技，強尼戴普在角色造型上也投入不少心力。特效化妝師芭莉高爾(Barry Gower)透露，他非常積極參與特效化妝過程，甚至主動提出增加痣、拉長下巴等想法，讓史古基更具辨識度。崔梅爾提爾曼則回憶，第一次看到強尼戴普完成全套妝容時，幾乎完全認不出眼前的人就是他。

「聖誕驚奇夜」改編自經典聖誕故事，描述史古基是個只在乎金錢、對他人冷漠的守財奴，連上門募款的人都無法打動他。然而，就在他準備獨自度過聖誕節時，三個神祕鬼魂突然現身，帶領他穿越過去、現在與未來，重新面對人生中的選擇，以及曾經愛過與珍惜他的人。經歷一連串詭異又驚險的旅程後，史古基也逐漸理解生命中真正值得珍惜的事物。

精華 FAQ

  • 他飾演經典文學人物艾比尼澤史古基，一名吝嗇、冷漠的守財奴。這次演出顛覆他過去形象，也成為電影最大的話題之一。

  • 特效化妝師透露，強尼戴普非常投入造型設計，還主動建議增加痣、拉長下巴等細節，讓史古基的外貌更有辨識度，也更符合怪誕氛圍。

  • 山姆克萊弗林、黛西蕾德莉等人都認為他表演生動又有個人特色，伊恩麥克連第一次看到完整妝容時甚至一度認不出他，顯示角色塑造非常成功。

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