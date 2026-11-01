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首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

編譯俞仲慈／即時報導
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美國女星席德妮史威尼。(路透)
美國女星席德妮史威尼。(路透)

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文章摘要整理：

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯受訪推薦席德妮史威尼擔任新任龐德女郎，同時007男主選角也進入最後試鏡階段。

就在新一代007情報員人選緊鑼密鼓試鏡之際，首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯(Trina Parks)近日受訪，力推美國女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney)擔任下任龐德女郎。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，現年79歲的帕克斯是影史第一位非裔龐德女郎，1971年上映的「金剛鑽」(Diamonds Are Forever)中飾演凶狠的女殺手「桑珀」(Thumper)，與史恩康納萊(Sean Connery)有精彩對手戲。

高齡79歲的帕克斯最近受訪，針對下一任龐德女郎提出個人建議：「我認為當今電影創作環境以及未來007電影發展，觀眾希望看到一位獨立且能掌控自身性魅力的女性與龐德搭檔演出。」隨即推薦心中最佳人選：「席德妮正好具備這些特質，她嘗試過多種類型表演，而且確實能夠掌控自己的性感特質。」並強調：「她不僅是一位才華橫溢的演員，還具備好萊塢經典風格與風度，這非常契合她的演藝作品和個人形象。」

至於新一代龐德的選角工作已進入最後一輪試鏡，包括女星瑟夏羅南(Saoirse Ronan)丈夫傑克洛登(Jack Lowden)以及女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)丈夫卡倫透納(Callum Turner)，消息人士透露：「尋找丹尼爾克雷格(Daniel Craig)接班人的選角已籌備多年，透納接到通知，有向片商高層展現自己的機會，接下來三天會非常值得關注。」

另外有人目擊一位神秘明星離開試鏡現場，影迷紛紛點名此人是英國演員喬歐文(Joe Alwyn)，有網友在社交平台寫道：「我想不出他們為什麼要隱瞞這位演員身份，不過喬確實有理由被隱藏起來。」

喬歐文曾與樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)交往，並擔綱主演李安執導的戰爭劇情片「比利·林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)，多年來始終被視為007熱門人選。

精華 FAQ

  • 曾在1971年《金剛鑽》演出、也是影史首位非裔龐德女郎的崔娜帕克斯，近日受訪時公開力挺席德妮史威尼，認為她很適合下一任龐德女郎的人選。

  • 她認為席德妮具備獨立、自信與能掌控性感特質的能力，也嘗試過多種類型表演，兼具好萊塢經典風格與風度，符合新世代007電影對女性角色的期待。

  • 新一代007情報員的選角已進入最後一輪試鏡，傳出傑克洛登、卡倫透納等人都在名單中，喬歐文也被目擊離開試鏡現場，成為外界猜測對象。

好萊塢 史恩康納萊 非裔

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