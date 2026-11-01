我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

萬聖節結束了 瑪麗亞凱莉宣告「解凍」聖誕女王霸氣宣告：It's Time

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑪麗亞凱莉宣告萬聖節結束，聖誕節倒數開始。（取材自mariahcarey IG）
瑪麗亞凱莉宣告萬聖節結束，聖誕節倒數開始。（取材自mariahcarey IG）

AI摘要

文章摘要整理：

瑪麗亞凱莉延續每年萬聖節後「解凍」傳統，透過IG影片從搖滾龐克造型變身聖誕女王，正式宣告聖誕季節到來。

美國樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）每年萬聖節過後最受期待的「聖誕解凍」儀式又來了！她向來以經典聖誕歌曲「All I Want for Christmas Is You」稱霸年末樂壇，更養成每年11月1日宣告聖誕季節正式啟動的傳統。

▲ 影片來源：Instagram＠mariahcarey（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今年她再度透過IG發布全新創意影片，開場先以紐約街頭的倒數時鐘營造氣氛，瑪麗亞凱莉一開始以重金屬搖滾的紅髮龐克「阿莉特」造型登場，隨著畫面轉換，瞬間脫胎換骨，換上性感紅色聖誕裝，化身聖誕女王，身後還出現掛滿裝飾的聖誕樹與漫天飛雪。

最後她以「It's Time!」正式宣告聖誕節來了，便變身最美花蝴蝶，影片曝光後，也象徵一年一度的聖誕狂歡正式揭開序幕，粉絲每年敲碗等待的「解凍」時刻再度登場。

精華 FAQ

  • 她選在11月1日透過IG發布新影片，延續多年來萬聖節一過就「解凍」的傳統，象徵聖誕季正式啟動，也成為粉絲每年期待的儀式。

  • 影片先以紐約街頭倒數時鐘鋪陳氣氛，接著她以紅髮龐克的重金屬搖滾造型登場，隨後瞬間換成性感紅色聖誕裝，最後成為聖誕女王。

  • 因為她長年靠經典歌曲All I Want for Christmas Is You稱霸年末樂壇，而11月1日的「解凍」影片已成固定傳統，代表聖誕狂歡正式開始。

聖誕節 萬聖節

上一則

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

延伸閱讀

檀香山聖誕燈節12/5登場 點亮西部牛仔風

檀香山聖誕燈節12/5登場 點亮西部牛仔風
城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法

城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法
好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面
紐約萬聖節遊行 「雪王」搶鏡、火馬巨偶奔騰 有華人從LA來參加

紐約萬聖節遊行 「雪王」搶鏡、火馬巨偶奔騰 有華人從LA來參加

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力