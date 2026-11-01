萬聖節結束了 瑪麗亞凱莉宣告「解凍」聖誕女王霸氣宣告：It's Time
瑪麗亞凱莉延續每年萬聖節後「解凍」傳統，透過IG影片從搖滾龐克造型變身聖誕女王，正式宣告聖誕季節到來。
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瑪麗亞凱莉延續每年萬聖節後「解凍」傳統，透過IG影片從搖滾龐克造型變身聖誕女王，正式宣告聖誕季節到來。
美國樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）每年萬聖節過後最受期待的「聖誕解凍」儀式又來了！她向來以經典聖誕歌曲「All I Want for Christmas Is You」稱霸年末樂壇，更養成每年11月1日宣告聖誕季節正式啟動的傳統。
▲ 影片來源：Instagram＠mariahcarey（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
今年她再度透過IG發布全新創意影片，開場先以紐約街頭的倒數時鐘營造氣氛，瑪麗亞凱莉一開始以重金屬搖滾的紅髮龐克「阿莉特」造型登場，隨著畫面轉換，瞬間脫胎換骨，換上性感紅色聖誕裝，化身聖誕女王，身後還出現掛滿裝飾的聖誕樹與漫天飛雪。
最後她以「It's Time!」正式宣告聖誕節來了，便變身最美花蝴蝶，影片曝光後，也象徵一年一度的聖誕狂歡正式揭開序幕，粉絲每年敲碗等待的「解凍」時刻再度登場。
她選在11月1日透過IG發布新影片，延續多年來萬聖節一過就「解凍」的傳統，象徵聖誕季正式啟動，也成為粉絲每年期待的儀式。 影片先以紐約街頭倒數時鐘鋪陳氣氛，接著她以紅髮龐克的重金屬搖滾造型登場，隨後瞬間換成性感紅色聖誕裝，最後成為聖誕女王。 因為她長年靠經典歌曲All I Want for Christmas Is You稱霸年末樂壇，而11月1日的「解凍」影片已成固定傳統，代表聖誕狂歡正式開始。
精華 FAQ
她選在11月1日透過IG發布新影片，延續多年來萬聖節一過就「解凍」的傳統，象徵聖誕季正式啟動，也成為粉絲每年期待的儀式。
影片先以紐約街頭倒數時鐘鋪陳氣氛，接著她以紅髮龐克的重金屬搖滾造型登場，隨後瞬間換成性感紅色聖誕裝，最後成為聖誕女王。
因為她長年靠經典歌曲All I Want for Christmas Is You稱霸年末樂壇，而11月1日的「解凍」影片已成固定傳統，代表聖誕狂歡正式開始。
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