萬聖節結束了 瑪麗亞凱莉宣告「解凍」聖誕女王霸氣宣告：It's Time

瑪麗亞凱莉宣告萬聖節結束，聖誕節倒數開始。（取材自mariahcarey IG）

AI摘要 文章摘要整理： 瑪麗亞凱莉延續每年萬聖節後「解凍」傳統，透過IG影片從搖滾龐克造型變身聖誕女王，正式宣告聖誕季節到來。

美國樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）每年萬聖節 過後最受期待的「聖誕解凍」儀式又來了！她向來以經典聖誕歌曲「All I Want for Christmas Is You」稱霸年末樂壇，更養成每年11月1日宣告聖誕季節正式啟動的傳統。

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今年她再度透過IG發布全新創意影片，開場先以紐約街頭的倒數時鐘營造氣氛，瑪麗亞凱莉一開始以重金屬搖滾的紅髮龐克「阿莉特」造型登場，隨著畫面轉換，瞬間脫胎換骨，換上性感紅色聖誕裝，化身聖誕女王，身後還出現掛滿裝飾的聖誕樹與漫天飛雪。

最後她以「It's Time!」正式宣告聖誕節 來了，便變身最美花蝴蝶，影片曝光後，也象徵一年一度的聖誕狂歡正式揭開序幕，粉絲每年敲碗等待的「解凍」時刻再度登場。