我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

威肯取樣王菲經典歌「季候風」變身新單曲 香港演唱會掀暴動

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威肯在香港開唱，無預警公開全新單曲。（圖／環球音樂提供）
威肯在香港開唱，無預警公開全新單曲。（圖／環球音樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

威肯在香港演唱會驚喜公開新單曲〈Hong Kong〉，以王菲〈季候風〉為基底並融合香港電影美學，掀起全球樂迷熱議。

加拿大流行天王威肯（The Weeknd）再帶來驚喜。他近日在香港舉行「After Hours Til Dawn Tour」演唱會，10月24日首場演出時無預警公開全新單曲「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」，以王菲1993年經典歌曲「季候風」的原曲與人聲為基礎重新創作。隨著10月31日香港第四場、也是最後一場演出落幕，新歌也於11月1日凌晨正式上架數位平台，向香港音樂與電影文化致敬。

威肯10月24日在香港啟德體育園開唱時，突然播放這首新作，熟悉的「季候風」旋律搭配香港取景影像，讓現場歌迷又驚又喜。威肯隨後將演唱會片段分享到社群平台，截至11月1日觀看次數已突破1900萬，按讚數超過114萬，迅速引發華語及全球樂迷熱烈討論。

「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」靈感來自威肯對粵語流行音樂及導演王家衛電影的熱愛。單曲封面也別具意義，特別選用曾多次獲金馬獎肯定的知名攝影師杜可風（Christopher Doyle）私人收藏的香港攝影作品。杜可風曾擔任王家衛經典電影「重慶森林」攝影師，該片由王菲、梁朝偉主演，讓新歌從音樂到視覺都充滿香港電影的懷舊氛圍。

威肯的「After Hours Til Dawn Tour」自2022年啟動以來，已累積售出超過750萬張門票，全球票房突破10億美元，創下男歌手個人巡演史上最高票房紀錄。此次亞洲巡演原規畫11場，後來追加至17場，展現全球超高人氣。巡演將於11月4、5日在馬來西亞吉隆坡舉行最後兩場演出，正式畫下句點。

精華 FAQ

  • 新單曲名為〈Hong Kong (feat. 王菲季候風)〉，以王菲1993年經典〈季候風〉的原曲與人聲重新創作，並在香港演唱會首度曝光，帶來強烈驚喜感。

  • 歌曲靈感來自威肯對粵語流行音樂與王家衛電影的熱愛，封面還採用杜可風收藏的香港攝影作品，從音樂到視覺都充滿香港懷舊與電影感。

  • After Hours Til Dawn Tour 自2022年啟動以來，已售出超過750萬張門票、票房突破10億美元，創下男歌手個人巡演史上最高票房紀錄，亞洲場次也一路加開。

香港 加拿大 王菲

上一則

林心如首次挑戰男女親密大尺度題材 自招「年輕10歲也不敢演」

下一則

轉發王偉忠訪蔣萬安 陳鴻開轟：為老不尊老不正經

延伸閱讀

梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成
櫻井翔、林志玲共舞畫面社群狂燒 粉絲舉應援扇他看到了

櫻井翔、林志玲共舞畫面社群狂燒 粉絲舉應援扇他看到了
王家衛進軍美影集 找來竇靖童演出 陳法拉也出現名單中

王家衛進軍美影集 找來竇靖童演出 陳法拉也出現名單中
暌違1年8個月 Lisa新歌化身女特務出輯

暌違1年8個月 Lisa新歌化身女特務出輯

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的