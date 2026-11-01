威肯取樣王菲經典歌「季候風」變身新單曲 香港演唱會掀暴動

威肯在香港開唱，無預警公開全新單曲。（圖／環球音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 威肯在香港演唱會驚喜公開新單曲〈Hong Kong〉，以王菲〈季候風〉為基底並融合香港電影美學，掀起全球樂迷熱議。

加拿大 流行天王威肯（The Weeknd）再帶來驚喜。他近日在香港 舉行「After Hours Til Dawn Tour」演唱會，10月24日首場演出時無預警公開全新單曲「Hong Kong (feat. 王菲 季候風)」，以王菲1993年經典歌曲「季候風」的原曲與人聲為基礎重新創作。隨著10月31日香港第四場、也是最後一場演出落幕，新歌也於11月1日凌晨正式上架數位平台，向香港音樂與電影文化致敬。

威肯10月24日在香港啟德體育園開唱時，突然播放這首新作，熟悉的「季候風」旋律搭配香港取景影像，讓現場歌迷又驚又喜。威肯隨後將演唱會片段分享到社群平台，截至11月1日觀看次數已突破1900萬，按讚數超過114萬，迅速引發華語及全球樂迷熱烈討論。

「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」靈感來自威肯對粵語流行音樂及導演王家衛電影的熱愛。單曲封面也別具意義，特別選用曾多次獲金馬獎肯定的知名攝影師杜可風（Christopher Doyle）私人收藏的香港攝影作品。杜可風曾擔任王家衛經典電影「重慶森林」攝影師，該片由王菲、梁朝偉主演，讓新歌從音樂到視覺都充滿香港電影的懷舊氛圍。

威肯的「After Hours Til Dawn Tour」自2022年啟動以來，已累積售出超過750萬張門票，全球票房突破10億美元，創下男歌手個人巡演史上最高票房紀錄。此次亞洲巡演原規畫11場，後來追加至17場，展現全球超高人氣。巡演將於11月4、5日在馬來西亞吉隆坡舉行最後兩場演出，正式畫下句點。