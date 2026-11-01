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萬聖節全家福照 實境秀女星扮賈姬引社群眾怒

編譯俞仲慈／綜合報導
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女星麥考兒(左三)在社群分享萬聖節全家福照片，因刻意裝扮成前總統甘迺迪遇刺當時第...
女星麥考兒(左三)在社群分享萬聖節全家福照片，因刻意裝扮成前總統甘迺迪遇刺當時第一夫人賈姬的造型，引起眾怒。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

Hulu實境秀女星麥考兒在萬聖節全家福中扮成賈姬與甘迺迪一家，因重現遇刺當天造型引發社群怒火，留言遭關閉，也讓類似爭議再度浮現。

串流平台Hulu熱門實境秀「摩門教妻子的祕密生活」(The Secret Lives of Mormon Wives)卡司之一麥考兒·達普隆(McCall DaPron)今年萬聖節，刻意裝扮成前總統甘迺迪(John F.Kennedy)遇刺當時第一夫人賈姬(Jackie Kennedy)的造型，掀起社群媒體眾怒。

根據娛樂新聞網站Page Six報導，麥考兒日前在Instagram分享萬聖節全家福照片，並發文寫道：「萬聖節快樂  甘尼迪一家。」

照片中36歲的麥考兒一身粉紅色套裝，手捧一束玫瑰花，打扮成賈姬模樣，丈夫達普隆(Kirk DaPron)則扮成前總統甘迺迪，8歲女兒麥卡尼(McCartney)打扮成卡羅琳·甘迺迪(Caroline Kennedy)，2歲兒子班克斯(Banks)扮演小約翰·甘乃迪(John F. Kennedy Jr.)，另外兩個孩子：11歲的門羅(Monroe)和4歲的杜魯門(Truman)分別裝扮成特勤局(Secret Service)幹員。

不過這對夫婦刻意重現甘迺迪總統遇刺當天造型，在社群平台引發爭議，根據People雜誌報導，網友痛罵這身裝扮「低俗到令人震驚」，還有人不滿寫道：「你們竟然在一個人一生當中最可怕的日子裡，刻意模仿她當時裝扮！」排山倒海的負面評論導致麥考兒關閉該篇貼文的留言功能。

其實麥考兒並非第一位因爭議性造型深陷輿論風暴的名人，36歲女星茱莉亞福克斯(Julia Fox)去年穿上賈姬粉紅色套裝，甚至套裝上刻意沾滿血跡，引發眾怒，網友痛罵其裝扮「令人不安且品味拙劣」，也有人認為「悲劇不應被視為裝扮」。

當時連賈姬外孫施洛斯伯格(Jack Schlossberg)也對福克斯的造型非常不滿，透過社交平台X發文表達憤怒：「福克斯美化政治暴力的行為令人作嘔、令人絕望且危險。」不過福克斯隨後為自己的萬聖節造型辯護，堅稱並非「裝扮」，而是一種基於「抗議與哀悼的宣言」。

精華 FAQ

  • 她扮成前第一夫人賈姬，丈夫扮成甘迺迪，8歲女兒扮卡羅琳·甘迺迪，2歲兒子扮小約翰·甘迺迪，另外兩名孩子則扮成特勤局幹員。

  • 因為這組造型刻意重現甘迺迪遇刺當天的畫面，等於把政治悲劇與喪親創傷當成節慶裝扮，許多網友認為低俗、不尊重且令人震驚。

  • 她被拿來與茱莉亞福克斯相比，因為福克斯去年也曾穿賈姬粉紅套裝並沾上血跡，引發批評；兩人都被質疑消費政治暴力與悲劇。

社群媒體 萬聖節

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