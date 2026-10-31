金鋼狼痛失「X教授」 休傑克曼曬照悼傳奇

休傑克曼(右)曬出與派崔克史都華的幕後珍貴合照。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 休傑克曼在社群平台悼念合作多年的派崔克史都華，感念他是摯友與傳奇；這位英國影星則於10月28日在洛杉磯家中安詳辭世，享壽86歲。

好萊塢 男星休傑克曼（Hugh Jackman）於社群平台發文，悼念亦父亦友的「X戰警」(X-Men)系列電影搭檔「X教授」派崔克史都華（Patrick Stewart）。休傑克曼表示：「今天我們失去了一位在舞台與大銀幕上最偉大的傳奇。在我心中，他更是一位無可比擬的好朋友與偉大的人。我從他身上學到了太多太多。派崔克史都華，在我餘生的每一天，我都會深深懷念你。」

休傑克曼與派崔克史都華自2000年首部「X戰警」起合作，分別飾演「金鋼狼」與「X教授」。2017年兩人曾一起到台灣宣傳電影「羅根」（Logan），當時兩人降落桃園機場後向現場粉絲打招呼，並以中文喊「你好」，十分親民。

貼文湧入數百萬網友淚崩留言，粉絲紛紛引用經典台詞「畢凱艦長已完成最後一次簽到」致敬，並感謝X教授帶來的童年回憶。此外，許多人也擔憂他與「萬磁王」伊恩麥克連（Ian McKellen）半世紀的摯友情誼，留言感嘆「萬磁王失去了X教授」令人心碎，呼籲外界關注伊恩的狀況。

英國傳奇影星派崔克史都華，10月28日在洛杉磯的家中安詳辭世，享壽86歲。根據Variety等多家媒體報導，派崔克晚年勇敢對抗阿茲海默症與路易體失智症，其人生最後時刻有愛妻在旁，並不孤單。