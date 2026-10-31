「花花公子」創辦人休海夫納 遭遺孀控性侵亂倫
休海夫納遺孀克莉絲托哈里斯公開指控自己在婚姻中遭受多重虐待，並描述疑似性侵與不堪行為，最後決定放棄海夫納姓氏以徹底切割。
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休海夫納遺孀克莉絲托哈里斯公開指控自己在婚姻中遭受多重虐待，並描述疑似性侵與不堪行為，最後決定放棄海夫納姓氏以徹底切割。
「花花公子」成人娛樂帝國創辦人休海夫納(Hugh Hefner)遺孀克莉絲托哈里斯(Crystal Harris)最近爆猛料，揭發已故丈夫許多不堪行徑。
這位前「鄰家女孩」(Girls Next Door)真人秀明星近日作客「Lisa Guerrero Unleashed」播客節目時，透露了這些所謂的經歷。
40歲的哈里斯被問及她是否認為自己在與赫夫納交往期間遭到性侵。她表示，「我確實相信我做了他想讓我做的任何事。如果涉及到性，那我就照做了。」哈里斯補充說，「在臥室裡，會發生一些最終讓我很不舒服的事情。」
哈里斯還描述了一起，據稱涉及雙胞胎姊妹克莉絲蒂娜和卡莉莎香儂(Kristina and Karissa Shannon)的事件，聲稱海夫納試圖同時與這對姊妹發生性關係。「那是亂倫。太噁心了，」哈里斯說，「我不想讓她們一起做那種事。那這真的非常非常難受。」
哈里斯還聲稱，海夫納會拿明顯骯髒的情趣玩具用在她和其他女性身上。「我記得他把它們掏出來，其中一個是黑色的雙頭玩具。你可以看出它們很髒，他抓著我們，抓著我們的下體，把這些髒兮兮的玩具塞進我們體內，」她說。
播客主持人認為，這經歷聽起來像性侵，哈里斯也表示認同。
哈里斯在2012年嫁給海夫納，兩人的婚姻一直持續到海夫納於2017年9月去世。
哈里斯在10月初發給女星潔西卡貝兒(Jessica Biel)的訊息中聲稱，她在與海夫納的關係中，遭受「性虐待、情感虐待、經濟虐待和身體虐待。」她敦促貝兒慎重考慮是否要在電影「Playmates」中飾演海夫納妻子一角。
哈里斯也宣布要捨棄前夫惡名昭彰的姓氏，徹底與海夫納斷絕關係。
這位前模特兒在八卦媒體Page Six獨家專訪時表示，「我現在叫克莉絲托哈里斯，我一直在糾結要不要改回娘家姓氏，因為我想，『好吧，這個姓氏(海夫納)算是我應得的，如果我能用它為世界或女性做些好事』，但後來我又想，我不想以任何方式與這個人扯上關係。」
她表示自己在與休海夫納的關係中，曾遭受性虐待、情感虐待、經濟虐待與身體虐待，並提到有些臥室情境讓她極度不舒服，甚至認為屬於性侵。 哈里斯聲稱，海夫納曾試圖同時與雙胞胎姊妹克莉絲蒂娜和卡莉莎香儂發生性關係，她認為那是亂倫，並直言自己對這種安排感到非常噁心與難受。 哈里斯表示，雖然曾考慮把姓氏當作為女性做事的象徵，但最終她不想再與海夫納有任何形式的連結，因此決定改回克莉絲托哈里斯。
精華 FAQ
她表示自己在與休海夫納的關係中，曾遭受性虐待、情感虐待、經濟虐待與身體虐待，並提到有些臥室情境讓她極度不舒服，甚至認為屬於性侵。
哈里斯聲稱，海夫納曾試圖同時與雙胞胎姊妹克莉絲蒂娜和卡莉莎香儂發生性關係，她認為那是亂倫，並直言自己對這種安排感到非常噁心與難受。
哈里斯表示，雖然曾考慮把姓氏當作為女性做事的象徵，但最終她不想再與海夫納有任何形式的連結，因此決定改回克莉絲托哈里斯。
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