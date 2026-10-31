「花花公子」創辦人休海夫納 遭遺孀控性侵亂倫

「花花公子」創辦人休海夫納(左)近日遭遺孀克莉絲托哈里斯(右)爆猛料。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 休海夫納遺孀克莉絲托哈里斯公開指控自己在婚姻中遭受多重虐待，並描述疑似性侵與不堪行為，最後決定放棄海夫納姓氏以徹底切割。

「花花公子」成人娛樂帝國創辦人休海夫納(Hugh Hefner)遺孀克莉絲托哈里斯(Crystal Harris)最近爆猛料，揭發已故丈夫許多不堪行徑。

這位前「鄰家女孩」(Girls Next Door)真人秀明星近日作客「Lisa Guerrero Unleashed」播客節目時，透露了這些所謂的經歷。

40歲的哈里斯被問及她是否認為自己在與赫夫納交往期間遭到性侵 。她表示，「我確實相信我做了他想讓我做的任何事。如果涉及到性，那我就照做了。」哈里斯補充說，「在臥室裡，會發生一些最終讓我很不舒服的事情。」

哈里斯還描述了一起，據稱涉及雙胞胎姊妹克莉絲蒂娜和卡莉莎香儂(Kristina and Karissa Shannon)的事件，聲稱海夫納試圖同時與這對姊妹發生性關係。「那是亂倫。太噁心了，」哈里斯說，「我不想讓她們一起做那種事。那這真的非常非常難受。」

哈里斯還聲稱，海夫納會拿明顯骯髒的情趣玩具用在她和其他女性身上。「我記得他把它們掏出來，其中一個是黑色的雙頭玩具。你可以看出它們很髒，他抓著我們，抓著我們的下體，把這些髒兮兮的玩具塞進我們體內，」她說。

播客主持人認為，這經歷聽起來像性侵，哈里斯也表示認同。

哈里斯在2012年嫁給海夫納，兩人的婚姻一直持續到海夫納於2017年9月去世。

哈里斯在10月初發給女星潔西卡貝兒(Jessica Biel)的訊息中聲稱，她在與海夫納的關係中，遭受「性虐待、情感虐待、經濟虐待和身體虐待。」她敦促貝兒慎重考慮是否要在電影「Playmates」中飾演海夫納妻子一角。

哈里斯也宣布要捨棄前夫惡名昭彰的姓氏，徹底與海夫納斷絕關係。

這位前模特兒在八卦媒體Page Six獨家專訪時表示，「我現在叫克莉絲托哈里斯，我一直在糾結要不要改回娘家姓氏，因為我想，『好吧，這個姓氏(海夫納)算是我應得的，如果我能用它為世界或女性做些好事』，但後來我又想，我不想以任何方式與這個人扯上關係。」