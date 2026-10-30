荷莉貝瑞爭監護權敗訴 喪失與兒子過夜探視權
荷莉貝瑞與前夫馬丁內斯的兒子監護權官司出現新進展，前夫獲主要監護權，貝瑞失去過夜探視權，但臨時限制令已被法院撤銷，11月還將續審。
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荷莉貝瑞與前夫馬丁內斯的兒子監護權官司出現新進展，前夫獲主要監護權，貝瑞失去過夜探視權，但臨時限制令已被法院撤銷，11月還將續審。
好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)在與前夫、法國演員斯奧利佛馬丁內斯(Olivier Martinez)針對兩人未成年兒子的監護權，展開的激烈法律戰中敗訴，由前夫取得13歲兒子梅西奧(Maceo)的監護權。
馬丁內斯在10月初指控貝瑞虐待梅西奧，引發兩人間的法律大戰。貝瑞否認了所有指控。
根據TMZ報導，最新進展顯示，60歲的馬丁內斯獲得了梅西奧的主要監護權，而同樣60歲的貝瑞則失去了與兒子過夜的探視權。
這位女演員的發言人告訴TMZ，貝瑞仍然擁有梅西奧的共同監護權，且如果她和馬丁內斯無法達成協議，也擁有最終決定權。
馬丁內斯先前與貝瑞共同擁有兒子梅西奧的監護權，但在10月初時獲判兒子的主要監護權，並獲得了針對他本人及其兒子的臨時限制令，禁止貝瑞接近他們。
但根據Page Six報導，法官在29日駁回了馬丁內斯提出的家庭暴力限制令申請。
貝瑞的律師瑪麗娜貝克(Marina Beck)在接受「每日郵報」(Daily Mail)採訪時表示：「我們非常高興法院撤銷了臨時限制令。展望未來，荷莉決心繼續關注家人的福祉和最大利益。」
這場法律戰始於馬丁內斯向法院提交的一份文件，指控貝瑞在9月26日的事件中「虐待」他們的兒子梅西奧，包括「跳到他身上並掐住他的脖子」。貝瑞否認了所有指控。
Page Six的一位消息人士稱，臨時限制令的解除對貝瑞來說是「一次巨大的勝利」。
馬丁內斯的律師巴格達塞里安斯(Patrick Baghdaserians)告訴TMZ，貝瑞的律師曾試圖恢復雙方五五分成的監護權安排，但法官駁回了他們的請求。
法官據報將於11月重新審理這起監護權案件。
法院最新裁定由前夫馬丁內斯取得13歲兒子梅西奧的主要監護權，荷莉貝瑞則失去與兒子過夜的探視權，顯示她在這次訴訟中暫時處於不利地位。 沒有。報導指出，法官在29日駁回馬丁內斯提出的家庭暴力限制令申請，先前針對貝瑞的臨時限制令也被撤銷，對她而言可視為一項重要進展。 爭議源於馬丁內斯指控貝瑞在9月26日虐待兒子梅西奧，貝瑞否認全部指控。法官表示，這起監護權案件預計將於11月重新審理。
精華 FAQ
法院最新裁定由前夫馬丁內斯取得13歲兒子梅西奧的主要監護權，荷莉貝瑞則失去與兒子過夜的探視權，顯示她在這次訴訟中暫時處於不利地位。
沒有。報導指出，法官在29日駁回馬丁內斯提出的家庭暴力限制令申請，先前針對貝瑞的臨時限制令也被撤銷，對她而言可視為一項重要進展。
爭議源於馬丁內斯指控貝瑞在9月26日虐待兒子梅西奧，貝瑞否認全部指控。法官表示，這起監護權案件預計將於11月重新審理。
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