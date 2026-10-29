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「X教授」派崔克史都華逝世 至親好友相伴最後一程 「復聯5」成遺作

記者闕志儒／即時報導
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派屈克史都華辭世。(路透資料照片)
派屈克史都華辭世。(路透資料照片)

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文章摘要整理：

派崔克史都華於10月28日辭世，享壽86歲，晚年與失智症奮戰，最終在親友陪伴下離世；漫威證實《復仇者聯盟：末日崛起》將成其最後遺作。

「星艦」（Starship）航向了盡頭，變種人學校也失去了那位最睿智的守護者。英國傳奇影星派崔克史都華（Patrick Stewart）於10月28日，在洛杉磯的家中安詳辭世，享壽86歲。這位曾在無數影迷青春裡留下深刻印記的巨星，如今已化作璀璨星辰，永遠在宇宙深處閃耀。

據BBC報導，晚年的派崔克史都華勇敢面對阿茲海默症與路易體失智症的挑戰。而他的長年發言人與家屬透露，在他人生最後的時光裡，他並未感到孤單。臨終前，他被至親好友溫暖地環繞，伴隨著現場演奏的音樂、誠摯的祈禱，以及交織著淚水與笑聲的道別。

回顧他長達一甲子的演藝生涯，派崔克史都華將深厚的莎士比亞古典戲劇底蘊，完美揉合進科幻與超級英雄的世界。從「星際爭霸戰」（Star Trek）裡沉穩堅毅的畢凱艦長，到「X戰警」（X-Men

）系列中溫和卻充滿力量的「X教授」查爾斯，他用精湛的演技，賦予了這些角色不朽的靈魂。漫威影業也在第一時間發聲哀悼，稱譽他是一位「無可取代的傑出演員、慷慨的合作夥伴，以及真正的紳士」。

2017年，他曾與休傑克曼聯袂赴台宣傳電影「羅根」（Logan），至今仍是無數粉絲心中最美好的回憶。而令人惋惜卻也倍感期待的是，預計將於12月上映的「復仇者聯盟：末日崛起」（Avengers: Doomsday），將成為他獻給大銀幕的最後遺作。「宇宙，人類的終極邊疆。」畢凱艦長的經典台詞猶在耳畔，而派崔克史都華這趟精采的星際旅程已然圓滿。

派屈克史都華辭世。(路透資料照片)
派屈克史都華辭世。(路透資料照片)

精華 FAQ

  • 根據報導，他於10月28日在洛杉磯的家中安詳辭世，享壽86歲。消息指出，他是在親友環繞下走完人生最後一程，氣氛溫暖而平靜。

  • 派崔克史都華晚年曾與阿茲海默症及路易體失智症對抗。家屬表示，他臨終前並不孤單，身邊有至親好友陪伴，還有現場音樂、祈禱與淚笑交織的道別。

  • 他最知名的角色包括《星際爭霸戰》的畢凱艦長，以及《X戰警》系列中的X教授查爾斯；而預計12月上映的《復仇者聯盟：末日崛起》，將成為他的最後遺作。

阿茲海默症 洛杉磯

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