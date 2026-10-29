曾因外貌遭霸凌 貝瑞柯根坦言做醫美：照顧好自己很重要

過去曾因外貌遭受網路霸凌的34歲男星貝瑞柯根，坦言已接受非侵入式緊緻皮膚醫美療程。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 34歲男星貝瑞柯根透露接受Xerf醫美緊緻療程，稱外在與內在都要照顧；他也回顧曾因外貌遭網路攻擊，甚至一度退縮不願露面。

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)34歲男星貝瑞柯根(Barry Keoghan)過去曾公開坦承因外貌遭受網路霸凌，如今坦言接受醫美。

今日美國(USA Today)報導，據Dermaspa診所創辦人霍姆斯(Nilam Holmes)透露，柯根最近接受非侵入式緊緻皮膚療程。

霍姆斯在Instagram分享一段影片，可見柯根正在接受Xerf治療，並配以旁白進行解說。「我對自己的感覺變好了，」他在影片中表示，「看起來也更棒了。我認為無論是內在或外在，照顧好自己非常重要。」

根據Dermaspa診所網站介紹，Xerf療程利用電波技術，無需打針即可將「可控能量輸送到肌膚的不同層次，促進肌膚緊緻與膠原蛋白新生」。該診所建議肌膚呈「輕度至中度」鬆弛的愛美者或顧客接受這項療程。

霍姆斯在Instagram上發文表示，她與柯根合作已有一段時間，負責他在不同電影、廣告與作品中的肌膚護理工作。她補充，「他的膚質在過去幾年確實改善很多，現在看起來棒極了。」

此前，柯根曾在3月坦言自己因外貌而飽受非議。這位奧斯卡提名者在接受SiriusXM採訪時表示，他一直「躲起來」，「因為網上有很多關於我外貌的惡意攻擊，這讓我甚至不想再出現在鏡頭前了。」

「這已經不是『每個人都會經歷這些』的程度了，」他說，「每個人的確都會遇到，但這讓我開始選擇退縮。這讓我變得非常封閉，不想去任何場合，也不想出門。這已經漸漸變成一個問題。」

柯根先前曾於2024年退出Instagram。當時他在X上發表聲明強烈譴責，「網路上充斥著徹頭徹尾的謊言、仇恨言論，以及針對我的外貌、性格、為人父母方式，還有各種你能想像得到、缺乏人性的噁心評論。」