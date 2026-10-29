我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

曾因外貌遭霸凌 貝瑞柯根坦言做醫美：照顧好自己很重要

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去曾因外貌遭受網路霸凌的34歲男星貝瑞柯根，坦言已接受非侵入式緊緻皮膚醫美療程...
過去曾因外貌遭受網路霸凌的34歲男星貝瑞柯根，坦言已接受非侵入式緊緻皮膚醫美療程。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

34歲男星貝瑞柯根透露接受Xerf醫美緊緻療程，稱外在與內在都要照顧；他也回顧曾因外貌遭網路攻擊，甚至一度退縮不願露面。

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)34歲男星貝瑞柯根(Barry Keoghan)過去曾公開坦承因外貌遭受網路霸凌，如今坦言接受醫美。

今日美國(USA Today)報導，據Dermaspa診所創辦人霍姆斯(Nilam Holmes)透露，柯根最近接受非侵入式緊緻皮膚療程。

霍姆斯在Instagram分享一段影片，可見柯根正在接受Xerf治療，並配以旁白進行解說。「我對自己的感覺變好了，」他在影片中表示，「看起來也更棒了。我認為無論是內在或外在，照顧好自己非常重要。」

根據Dermaspa診所網站介紹，Xerf療程利用電波技術，無需打針即可將「可控能量輸送到肌膚的不同層次，促進肌膚緊緻與膠原蛋白新生」。該診所建議肌膚呈「輕度至中度」鬆弛的愛美者或顧客接受這項療程。

霍姆斯在Instagram上發文表示，她與柯根合作已有一段時間，負責他在不同電影、廣告與作品中的肌膚護理工作。她補充，「他的膚質在過去幾年確實改善很多，現在看起來棒極了。」

此前，柯根曾在3月坦言自己因外貌而飽受非議。這位奧斯卡提名者在接受SiriusXM採訪時表示，他一直「躲起來」，「因為網上有很多關於我外貌的惡意攻擊，這讓我甚至不想再出現在鏡頭前了。」

「這已經不是『每個人都會經歷這些』的程度了，」他說，「每個人的確都會遇到，但這讓我開始選擇退縮。這讓我變得非常封閉，不想去任何場合，也不想出門。這已經漸漸變成一個問題。」

柯根先前曾於2024年退出Instagram。當時他在X上發表聲明強烈譴責，「網路上充斥著徹頭徹尾的謊言、仇恨言論，以及針對我的外貌、性格、為人父母方式，還有各種你能想像得到、缺乏人性的噁心評論。」

精華 FAQ

  • 他接受的是Dermaspa診所提供的Xerf非侵入式緊緻皮膚療程，屬於利用電波技術的保養方式，主打無需打針即可促進肌膚緊緻與膠原蛋白新生。

  • 他在影片中表示，自己感覺變好了，也看起來更棒，並強調無論是內在或外在，照顧好自己都很重要，顯示他對自我照護採正面態度。

  • 因為他長期遭到針對外貌、性格、為人父母方式等的惡意評論與謊言攻擊，讓他感到封閉、退縮，甚至不想出現在鏡頭前，因此曾退出Instagram。

上一則

趙露思「告別信」 傳瘋批反派李夢也來了 好交情藏不住

下一則

私生飯擠到貼身 賴偉明揮拳摔手機怒斥「臉都不要了」

延伸閱讀

Theranos吹哨者看紀錄片驚訝：伊莉莎白霍姆斯形象「判若兩人」

Theranos吹哨者看紀錄片驚訝：伊莉莎白霍姆斯形象「判若兩人」
辛蒂克勞馥27歲兒猝死 首發聲明：失去摯愛 無比心碎

辛蒂克勞馥27歲兒猝死 首發聲明：失去摯愛 無比心碎
珍妮佛勞倫斯認了「胸部動刀」 做拉提手術喊：我想當辣媽

珍妮佛勞倫斯認了「胸部動刀」 做拉提手術喊：我想當辣媽
整理包／矽谷惡血女王拍洗白紀錄片「你能看到一切」真能釐清Theranos詐騙始末？

整理包／矽谷惡血女王拍洗白紀錄片「你能看到一切」真能釐清Theranos詐騙始末？

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱