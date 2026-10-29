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泰勒絲怕遭偷走轉賣 11輛卡車清空3000萬婚禮裝飾 下令全燒毀

記者陳穎／綜合報導
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泰勒絲(右)與NFL球星凱爾西(左)日前完婚，傳她要求燒毀所有婚禮裝飾。(取材自...
泰勒絲(右)與NFL球星凱爾西(左)日前完婚，傳她要求燒毀所有婚禮裝飾。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲與凱爾西的豪華婚禮傳出事後將客製化裝飾集中運回並疑似焚毀，以防物品遭偷走轉售；整場婚禮耗資龐大，維安與賓客陣容也相當驚人。

美國樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)的婚禮向來是外界關注焦點，如今更傳出驚人後續。媒體指出，這場耗資數千萬打造的豪華婚禮，結束後所有客製化裝飾與道具竟被要求清空，甚至傳出動用11輛大型卡車將物品運回賓州集中焚毀，只為避免婚禮布置遭人私自帶走、轉售牟利，消息曝光後引發熱議。

據每日郵報報導，泰勒絲團隊對婚禮現場的布置採取嚴格保密措施，典禮結束後要求工作人員處理所有裝飾，不希望留下任何可能流出的紀念物。報導引述知情人士說法指出，團隊擔心客製化家具、布景等物品遭人帶走後轉售，因此決定將相關物品集中處理，甚至傳出以焚燒方式銷毀。

報導稱，婚禮現場使用大量特別訂製的家具、綠色植栽與花園造景，其中部分物品印有新人姓名縮寫「T&T」，相關裝置最初在賓州製作，再運往紐約婚禮場地。典禮結束後，工作人員據稱又出動11輛裝得滿滿的半掛式大卡車，將布置物品跨州運回賓州。

這項處置方式也讓外界咋舌。若相關報導屬實，耗費大量人力、時間與金錢打造的婚禮裝置，最後竟可能以焚毀方式收場，與一般婚禮將花藝、家具或裝飾轉售、捐贈或回收的做法大不相同。不過，相關細節目前仍應以可靠來源及當事人說法為準。

報導指出，這場婚禮新人花費高達3000萬美元租下紐約麥迪遜廣場花園3天，現場以大量綠色植栽、白色階梯與大型鏡面球打造夢幻場景。為維護隱私，周邊據稱部署超過130名紐約警察，並安排私人保全及帳篷、路障等設施，防止狗仔與外界窺探。

婚禮賓客陣容也傳出十分驚人，據稱有多達1000至2000名來自音樂、好萊塢、體育及時尚圈的名人出席，包括碧昂絲(Beyoncé)與Jay-Z、紅髮艾德(Ed Sheeran)，以及傳奇搖滾歌手史蒂薇妮克絲(Stevie Nicks)等人。

泰勒絲10月26日在田納西州納許維爾音樂城中心舉行的名人堂頒獎典禮上演說。(美聯...
泰勒絲10月26日在田納西州納許維爾音樂城中心舉行的名人堂頒獎典禮上演說。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指稱，團隊擔心客製化家具、布景與其他裝飾被工作人員或外人帶走後轉售牟利，因此要求典禮結束後全面清空，甚至傳出集中焚毀，以避免任何紀念物流出。

  • 內文稱，婚禮現場的特製家具、綠色植栽與花園造景先由工作人員裝上11輛半掛式大卡車，從紐約跨州運回賓州，外界並傳出這批物品最終會被焚毀銷毀。

  • 報導指出，婚禮耗資高達3000萬美元，場地租下麥迪遜廣場花園3天，現場部署超過130名紐約警察，還有私人保全、帳篷與路障，賓客名單也傳出極為豪華。

NFL 泰勒絲 賓州

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