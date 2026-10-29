珍妮佛勞倫斯想當辣媽 認了「乳房動刀」還想拉皮

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯今年初性感出席金球獎，身材看來很豐滿。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛勞倫斯受訪坦承產後做過乳房拉提，還想拉皮與嘗試更多醫美，同時分享想當辣媽的心態，並宣布跨足美妝產業創立護髮品牌。

以直言敢說著稱的36歲奧斯卡 影后珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)，近日接受外媒專訪時卸下明星包袱，不僅大方掀開私下的醫美清單，坦承自己動過乳房拉提手術，甚至直言不諱地放話，未來絕對會考慮去拉皮。

身為二寶媽的珍妮佛勞倫斯開玩笑形容，自己最大的奢望就是每天清晨素顏去學校接送小孩時，即便私底下生活亂成一團，外表看起來依舊光鮮亮麗、從容自信。

根據外媒專訪內容指出，珍妮佛勞倫斯談到產後身體帶來的巨大轉變時絲毫不遮掩。她透露，第一胎生完後身材恢復神速，「幾乎什麼都彈回去了」，但第二胎卸貨後狀況卻完全走樣，促使她下定決心接受胸部拉提手術。

她笑著直喊「我想當個辣媽」，希望能給外界一種生活打理得井然有序的假象，「哪怕我其實才剛從床上爬起來，現實裡根本是一團災難」。

與藝術品經紀人丈夫庫克馬洛尼(Cooke Maroney)育有雙寶的珍妮佛勞倫斯，過去受訪時也曾自爆，平時會靠施打少量肉毒桿菌素來維持狀態，甚至對「口內取脂」躍躍欲試。不過她也笑說，這項手術大概只能放在心裡想想，「我很想做，但我不能，因為所有人都會發現。但你們要知道，我真的超想做！」

除了大談產後保養與醫美話題，珍妮佛勞倫斯近期也正式跨足美妝產業，與麻省理工學院背景的生化工程師賈絲米娜阿加諾維奇(Jasmina Aganovic)聯手創立護髮品牌「Mes」，首波主打修護髮膜、造型精華與蓬鬆噴霧等三款產品。

珍妮佛勞倫斯坦言，自己對頭髮一向極度講究，但剛出道時在演藝圈毫無選擇權，回憶起當年試鏡「X戰警」時，曾在一天的時間內被密集摧殘，接連染了紅、棕、黑以及白金等四種顏色。

而在拍完「飢餓遊戲」續集後，頭髮更因不堪負荷嚴重斷裂受損，逼得她只能一口氣剪成極短的精靈頭，坦言那是她當時對外在審美進行的「小小反抗」。如今搖身一變成為品牌創辦人，也讓她終於能真正拿回屬於自己的美麗主導

珍妮佛勞倫斯大方承認自己動過乳房拉提手術。(美聯社)