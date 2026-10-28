凱蒂佩芮前夫涉性侵6女首出庭 認「濫用名氣」但稱未硬上

英國喜劇演員羅素布蘭德涉嫌性侵6名女性的案件持續審理，他首度出庭作證。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 羅素布蘭德在英國法院首度作證，坦承曾濫用名氣並深受指控影響，但否認強暴與性侵，案件仍在審理中。

凱蒂佩芮（Katy Perry）前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）涉嫌性侵 6名女性的案件持續審理，他首度出庭作證，坦承過去曾「濫用」名氣，沉迷於放縱的男女關係，但堅稱所有性行為都是雙方合意，強調「同意是不可妥協的原則，比性本身更重要」。他也透露，2023年遭媒體揭露性侵指控後，整個人生都被相關指控吞噬，甚至曾被禁止進入大奧蒙德街兒童醫院，無法陪伴接受心臟手術的兒子。

據英國媒體報導，羅素布蘭德在南華克刑事法院作證時表示，2004年自己已算是小有名氣的藝人，直到2010年與美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）結婚後，知名度更達到驚人程度。他承認曾將名氣用於追求放縱的男女關係，但否認曾強迫任何女性發生性行為。

他表示，自己認為性行為必須建立在雙方同意的基礎上，並強調同意的重要性甚至超越性本身。不過，他目前被控在1999年至2009年間涉嫌對6名女性犯下強暴、性侵及企圖猥褻等罪，相關指控仍在法院審理中。

庭上也揭露一名女子的電話聯絡紀錄。檢方指出，羅素布蘭德曾在該女子姓名旁標註字母「T」，並加上兩個星號。該女子指控自己2009年看完他的演出後認識他，之後遭到強暴。對於字母「T」的含義，羅素布蘭德解釋，這是自己當時用來標記隨性約會對象的方式；至於兩個星號，則代表「絕對不要忘記這個人，這是一次令人難忘的經歷」。

當被問到為何期待再次與該女子發生關係時，他表示自己當時「興奮且充滿熱情」，並稱自己對新奇、有趣，甚至帶有特殊情趣的性活動相當積極。

羅素布蘭德也談到2023年英國「星期日泰晤士報」、「泰晤士報」及第四頻道調查節目「Dispatches」公開相關指控後，對他造成的影響。他在庭上形容，遭指控強暴及性不當行為的後果「具有毀滅性」，「我的整個人生都被這些指控吞噬了」。他的辯護律師詢問，是否有任何掌握相關證據的人願意出庭替他作證，他回答「沒有」。當律師進一步問到，是否有人願意與他保持接觸，他也回答「沒有」。

他還透露，兒子接受開心臟手術及後續治療期間，自己曾被禁止進入大奧蒙德街兒童醫院。他表示，院方告知他與妻子蘿拉，因為當時公開發表的相關內容，院方必須禁止他到場陪伴，但他稱院方並未清楚說明具體的法律依據。

另一方面，法庭持續聽取多名女子的指控。其中一名女子表示，1999年在伯恩茅斯參加工黨大會後，遭羅素布蘭德在飯店房間強暴。她指稱，對方原本看似活潑、友善，卻突然變得如同「怪物」，甚至強迫她替自己拍照，之後將她推上床並脫下褲子。

另一名曾在MTV工作的女子則指控，2001年遭羅素布蘭德拉扯手臂，試圖將她帶進廁所。還有一名女子指稱，自己在電台工作期間遭到暴力且激烈的性侵，當時甚至與另一名女子四目相對，試圖以眼神求助，希望對方出手制止。

此外，一名2009年與羅素布蘭德相識的女子表示，兩人最初曾發生雙方同意的性行為，但之後對方涉嫌強迫她進行未經同意的性行為。她稱，事後羅素布蘭德不但沒有道歉，反而要求她「收拾自己製造的爛攤子」，這句話至今仍對她造成影響。

檢方律師Riel Karmy-Jones先前形容羅素布蘭德是「性掠奪者」，指控他行事冷酷、善於算計且具有操控性。羅素布蘭德則否認3項強暴罪、3項性侵罪及1項企圖猥褻相關罪名，案件仍在審理中。