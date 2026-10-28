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泰勒絲下令燒毀婚禮裝飾 怕遭偷走轉賣、堅持不留任何痕跡

泰勒絲下令燒毀婚禮裝飾 怕遭偷走轉賣、堅持不留任何痕跡

記者陳穎／即時報導
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泰勒絲(右)與NFL球星男友崔維斯凱爾西正式完婚。(摘自Instagram)
泰勒絲(右)與NFL球星男友崔維斯凱爾西正式完婚。(摘自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲與特拉維斯凱爾西婚禮傳出結束後清空全部布置，甚至動用11輛卡車運回賓州焚毀，以防客製裝飾被偷走轉售，整場婚禮也因高額規模與保密措施引發熱議。

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的婚禮向來是外界關注焦點，如今更傳出驚人後續！媒體報導指出，這場耗資3000萬美元打造的豪華婚禮，結束後所有客製化裝飾與道具竟被要求清空，甚至傳出動用11輛大型卡車將物品運回賓州集中焚毀，只為避免婚禮布置遭人私自帶走、轉售牟利，消息曝光後引發熱議。

據「每日郵報」報導，泰勒絲團隊對婚禮現場的布置採取嚴格保密措施，典禮結束後要求工作人員處理所有裝飾，不希望留下任何可能流出的紀念物。報導引述知情人士說法指出，團隊擔心客製化家具、布景等物品遭人帶走後轉售，因此決定將相關物品集中處理，甚至傳出以焚燒方式銷毀。

報導稱，婚禮現場使用大量特別訂製的家具、綠色植栽與花園造景，其中部分物品印有新人姓名縮寫「T&T」，相關裝置最初在賓州製作，再運往紐約婚禮場地。典禮結束後，工作人員據稱又出動11輛裝得滿滿的半掛式大卡車，將布置物品跨州運回賓州。

這項處置方式也讓外界咋舌。若相關報導屬實，耗費大量人力、時間與金錢打造的婚禮裝置，最後竟可能以焚毀方式收場，與一般婚禮將花藝、家具或裝飾轉售、捐贈或回收的做法大不相同。不過，相關細節目前仍應以可靠來源及當事人說法為準。

報導指出，這場婚禮新人花費高達3000萬美元租下紐約麥迪遜廣場花園3天，現場以大量綠色植栽、白色階梯與大型鏡面球打造夢幻場景。為維護隱私，周邊據稱部署超過130名紐約警察，並安排私人保全及帳篷、路障等設施，防止狗仔與外界窺探。

婚禮賓客陣容也傳出十分驚人，據稱有多達1000至2000名來自音樂、好萊塢、體育及時尚圈的名人出席，包括碧昂絲（Beyoncé）與Jay-Z、紅髮艾德（Ed Sheeran），以及傳奇搖滾歌手史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）等人。

精華 FAQ

  • 報導指出，團隊擔心客製化家具、布景與婚禮道具被人私自帶走後轉售牟利，因此要求工作人員將所有裝飾集中處理，盡量不留下任何可流出的紀念物。

  • 內文稱，相關物品先由11輛大型半掛式卡車運回賓州，再傳出集中焚毀。這種做法與一般婚禮轉售、捐贈或回收布置的方式明顯不同。

  • 報導稱婚禮耗資3000萬美元，租下紐約麥迪遜廣場花園3天，現場有大量植栽與鏡面球造景，周邊還部署超過130名紐約警察及私人保全維安。

NFL 泰勒絲 賓州

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