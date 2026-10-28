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金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

「星際爭霸戰」痛失夥伴 沃爾特凱尼格90歲離世

編譯尤寶琪／綜合報導
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沃爾特凱尼格曾在「星際爭霸戰」第二季中飾演契可夫一角。(路透資料照片)
沃爾特凱尼格曾在「星際爭霸戰」第二季中飾演契可夫一角。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

曾在原版《星際爭霸戰》飾演契可夫少尉的沃爾特凱尼格25日於北好萊塢家中安詳離世，享壽90歲，喬治武井與經紀人均發文悼念。

因在原版「星際爭霸戰」(Star Trek)電視劇中飾演「企業號」星艦導航員帕夫契可夫少尉(Ensign Pavel Chekov)而聞名的沃爾特凱尼格(Walter Koenig)25日去世，享壽90歲。

凱尼格的經紀人向美國廣播公司新聞網(ABC News)證實了他的死訊，凱尼格在「星際爭霸戰」的搭檔喬治武井(George Takei)也在26日的貼文中分享這一消息。

「今天，我們沉痛悼念沃爾特凱尼格的逝世。他的才華、熱情和令人難忘的表演，給世界各地幾代影迷留下了深刻的印象。」凱尼格的經紀人麥金尼斯(Zachery McGinnis)在聲明中寫道，「他昨晚在北好萊塢的家中安詳離世，享壽90歲，女兒和侄女陪伴在側。」

喬治武井則是在他的臉書上，發文悼念了他昔日搭檔的離世。「沃爾特不僅僅是契可夫。他是一位作家、一位老師、一位深思熟慮的人，也是一位忠誠的朋友。感謝多年來一直愛著他的粉絲們。他也深愛著你們。」

出生於1936年9月14日的凱尼格，在出演「星際爭霸戰」第二季中的契可夫一角之前，曾出演過多部電視劇，包括「希區考克劇場」(Alfred Hitchcock presents)、由「星際爭霸戰」原始創作者金羅登貝瑞(Gene Roddenberry)創作並製作的「The Lieutenant」和「I Spy」等。

科尼格在2013年接受國家電視藝術與科學院採訪時表示，在試鏡契科夫這個角色之前，他從未看過「星際爭霸戰」。契科夫這個角色是在「星際爭霸戰」首播後才加入的。

「他們當時在尋找一位能夠吸引與大衛瓊斯(Davy Jones)相同的受眾群體，8至14歲兒童，的演員或人物，」他說道，指的是當時音樂喜劇電視劇「猴子樂隊」(The Monkees)中的明星大衛瓊斯，並補充說，當他被選中出演這個角色時，他會收到年輕人的來信，說他的髮型「很酷」。

精華 FAQ

  • 他最廣為人知的是在原版《星際爭霸戰》電視劇中，飾演「企業號」星艦導航員帕夫契可夫少尉，也就是契可夫一角，成為影迷熟悉的代表人物。

  • 他的經紀人先向ABC News證實死訊，表示他於北好萊塢家中安詳離世；之後昔日搭檔喬治武井也在26日透過臉書發文，公開悼念這項消息。

  • 凱尼格在出演《星際爭霸戰》第二季前，已演過多部電視劇，包括《希區考克劇場》、《The Lieutenant》以及由金羅登貝瑞創作製作的《I Spy》等作品。

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