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熱門校園音樂劇「歡樂合唱團」重回螢光幕 演員們反應熱烈

編譯俞仲慈／綜合報導
經典音樂影集「歡樂合唱團」即將回歸螢光幕。(取材自IMDb)
經典音樂影集「歡樂合唱團」即將回歸螢光幕。(取材自IMDb)

AI摘要

文章摘要整理：

Disney+與Hulu宣布《歡樂合唱團》將回歸螢光幕，原班卡司多半反應正面，但也因多位已故演員而讓粉絲情緒複雜。

影視頻道Disney+與Hulu近日在社群媒體宣布一個好消息，經典音樂影集「歡樂合唱團」(Glee)即將回歸螢光幕，讓粉絲引領期盼。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，從2009年至2015年在福斯(Fox)頻道連續播出六季的「歡樂合唱團」，講述麥金利高中合唱團「新方向」(New Directions)團員們透過歌唱，經歷愛情、心碎、霸凌、出櫃等校園生活起伏。

「歡樂合唱團」曾獲得10項金球獎提名並獲得四項大獎，劇中原聲帶備受好評，劇中翻唱多首歌曲順勢登上「告示牌百大單曲榜」(Billboard Hot 100)，而且該劇近年在Netflix重播，吸引一群新粉絲，TikTok也有數以百萬計Gleeks(該劇粉絲暱稱)仍對精彩劇情津津樂道。

數周前，製作人兼編劇墨菲(Ryan Murphy)向「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)節目透露，剛完成新劇本並暗示該劇即將回歸：「我已經聯繫約10位原版卡司，大家反應積極，雖然也提出不少疑問，但對於這個構想都表現得非常熱切。」

「歡樂合唱團」捲土重來，不但粉絲為之興奮，當年卡司之一寇德歐威爾斯特利(Chord Overstreet)發文寫道：「重聚的感覺真好！」還有飾演啦啦隊員兼合唱團團員布蘭妮的女星希瑟莫里斯(Heather Morris)也分享自己穿著「Cheerios」啦啦隊制服的劇照：「各位先生、小姐們，傳聞是真的，布蘭妮這些年一直迷失在下水道裡，不過我要告訴大家，她還活著，而且狀態很好，她回來了，準備好繼續大展身手。」

但該劇也有三位演員不幸先後離世，包括飾演啦啦隊員的娜婭里維拉(Naya Rivera)，2020年在加州與四歲兒子乘船遊玩不慎溺水身亡，年僅33歲；飾演合唱團團長的柯瑞蒙提斯(Cory Monteith)2013年因混合酒精與海洛英過量致死，年僅31歲；飾演校園惡霸的馬克薩林(Mark Salling)在坦承持有兒童色情圖檔後，於2018年自殺身亡，得年35歲。

精華 FAQ

  • Disney+與Hulu近日在社群媒體宣布，《歡樂合唱團》即將回歸螢光幕，消息一出便引發粉絲熱烈關注，也讓這部經典音樂影集再度成為話題焦點。

  • 製作人Ryan Murphy表示已聯繫約10位原版卡司，多數人反應積極且充滿熱情。Chord Overstreet與Heather Morris也在社群發文，表達重聚喜悅與期待。

  • 因為劇中已有3位重要演員離世，包括Naya Rivera、Cory Monteith與Mark Salling。重啟雖讓粉絲興奮，也同時喚起對逝去演員與過往時光的懷念。

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