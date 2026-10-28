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2026最性感男人居然是他 55歲男星歸功妻子

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歸功妻子…「匹茲堡醫魂」雙料視帝諾亞懷利 當選2026最性感男人

編譯周芳苑／綜合報導
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諾亞懷利獲選「2026年度全球最性感男士」。(歐新社資料照片)
諾亞懷利獲選「2026年度全球最性感男士」。(歐新社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

《時人》雜誌公布2026年度最性感男人，由55歲的《匹茲堡醫魂》男星諾亞懷利獲選，他坦言意外，並將這份榮耀歸功於妻子莎拉。

「時人」雜誌(People，或譯「人物」雜誌)27日公布「2026年度全球最性感男人」(Sexiest Man Alive for 2026)，令無數粉絲心動不已的醫療神劇「匹茲堡醫魂」(The Pitt)男主角諾亞懷利(Noah Wyle)中選。

諾亞今年55歲，以熱門劇「匹茲堡醫魂」成為艾美獎金球獎雙料視帝，締造事業高峰。得知被選為最性感男士後接受「時人」雜誌採訪時表示，從來沒有想過自己會獲得這項殊榮，一開始覺得這像個玩笑；他將榮獲這項美名歸功於他46歲的妻子莎拉懷利(Sara Wyle)。

諾亞說，妻子認為他是個好人，還說他為人處世的方式和為人父親和丈夫的品質都值得被人們銘記，他欣然接受，妻子也樂見此一殊榮充份反映她看人的品味。

諾亞知名的角色還有電視劇「急診室的春天」(ER)靈魂人物卡特醫生，他也參演許多知名戲劇如科幻電視劇「末日決戰」(Falling Skies)、「圖書館員」(The Librarians)等。

在諾亞之前，近幾年被選為年度最性感男人的男星，分別是2023年派屈克丹普西(Patrick Dempsey)、2022年克里斯伊凡(Chris Evans)、2020年麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)、2018年伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)。

時人雜誌1985年選出第一位「全球最性感男人」梅爾吉勃遜(Mel Gibson)，之後便年年延續傳統，唯一例外是 1993 年，當年李察基爾(Richard Gere)和辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)被評為「全球最性感夫妻」，1994年未選出繼任者。

「時人」雜誌2025年選出的「全球最性感男人」是英國當紅演員喬納森拜利(Jonathan Bailey)，獲選殊榮後，他在「今夜秀」(The Tonight Show)節目中開玩笑對主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)說， 「吉米，非常感謝你拒絕那個(獲獎)邀請，所以我才能夠來到這裡。」

諾亞懷利在「匹茲堡醫魂」中飾演納維奇醫生。(取材自IMDb)
諾亞懷利在「匹茲堡醫魂」中飾演納維奇醫生。(取材自IMDb)

精華 FAQ

  • 《時人》雜誌公布的2026年度全球最性感男人，由55歲的美國演員諾亞懷利奪得，他因主演《匹茲堡醫魂》而再次受到全球矚目。

  • 他憑熱門醫療劇《匹茲堡醫魂》表現亮眼，並拿下艾美獎、金球獎雙料視帝，讓演藝事業再創高峰，也成為本次獲選的重要背景。

  • 諾亞表示自己從沒想過會得獎，一開始還以為是玩笑；他將這份榮耀歸功於46歲妻子莎拉，稱對方看見了他為人、做父親與丈夫的優點。

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