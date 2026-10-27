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2027年超級盃中場秀 饒舌天王Jay-Z親自登台開唱

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Jay-Z將在明年超級盃中場秀登台。（美聯社）
Jay-Z將在明年超級盃中場秀登台。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

饒舌天王Jay-Z將登上2027年超級盃第61屆中場秀舞台，並在SoFi體育場親自開唱，延續他與NFL及Roc Nation的合作角色。

美國饒舌歌手Jay-Z獲選為2027年超級盃第61屆中場秀演出嘉賓。身兼企業家及美國國家美式足球聯盟（NFL）「現場音樂娛樂策略顧問」的他，將親自登上全球矚目的體育賽事舞台。

第61屆超級盃預定於2027年2月14日在加州的SoFi體育場舉行。

People雜誌報導，主辦單位Roc Nation與Apple Music於10月26日宣布，Jay-Z將擔任2027年超級盃中場秀表演嘉賓。

出道30年的Jay-Z透過聲明表示：「30年的音樂、努力與文化，如今登上世界最大的舞台。這段歷程至今仍像夢想成真一樣。」

Jay-Z與Roc Nation於2019年與NFL建立合作關係，負責挑選超級盃中場秀表演嘉賓，並協助推動社會正義改革相關計畫。中場秀製作人傑西柯林斯（Jesse Collins）2025年受訪時透露，表演嘉賓由Jay-Z決定，並表示自雙方合作以來，Jay-Z每年都親自做出選擇，而且成果一直相當出色。

今年超級盃中場秀由Bad Bunny領銜演出，成為超級盃中場秀史上獲提名最多的演出。該場表演吸引1億2820萬名觀眾收看，收視人數在歷屆超級盃中場秀中排名第4。

精華 FAQ

  • 主辦單位宣布，由美國饒舌歌手Jay-Z擔任2027年超級盃第61屆中場秀表演嘉賓，他也將以歌手身分親自登台，成為全球矚目的焦點。

  • 第61屆超級盃預定於2027年2月14日在加州的SoFi體育場舉行，Jay-Z將在這座大型場館的中場秀舞台上演出。

  • Jay-Z與Roc Nation自2019年起和NFL建立合作，負責挑選超級盃中場秀表演嘉賓，並協助推動社會正義改革相關計畫。

超級盃 NFL 加州

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