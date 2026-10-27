2027年超級盃中場秀 饒舌天王Jay-Z親自登台開唱

Jay-Z將在明年超級盃中場秀登台。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 饒舌天王Jay-Z將登上2027年超級盃第61屆中場秀舞台，並在SoFi體育場親自開唱，延續他與NFL及Roc Nation的合作角色。

美國饒舌歌手Jay-Z獲選為2027年超級盃 第61屆中場秀演出嘉賓。身兼企業家及美國國家美式足球聯盟（NFL ）「現場音樂娛樂策略顧問」的他，將親自登上全球矚目的體育賽事舞台。

第61屆超級盃預定於2027年2月14日在加州 的SoFi體育場舉行。

People雜誌報導，主辦單位Roc Nation與Apple Music於10月26日宣布，Jay-Z將擔任2027年超級盃中場秀表演嘉賓。

出道30年的Jay-Z透過聲明表示：「30年的音樂、努力與文化，如今登上世界最大的舞台。這段歷程至今仍像夢想成真一樣。」

Jay-Z與Roc Nation於2019年與NFL建立合作關係，負責挑選超級盃中場秀表演嘉賓，並協助推動社會正義改革相關計畫。中場秀製作人傑西柯林斯（Jesse Collins）2025年受訪時透露，表演嘉賓由Jay-Z決定，並表示自雙方合作以來，Jay-Z每年都親自做出選擇，而且成果一直相當出色。

今年超級盃中場秀由Bad Bunny領銜演出，成為超級盃中場秀史上獲提名最多的演出。該場表演吸引1億2820萬名觀眾收看，收視人數在歷屆超級盃中場秀中排名第4。