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「兔寶寶」、「達菲鴨」亞裔配音員猝逝 鮑扎享年46歲

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艾力克．鮑扎曾為「樂一通」經典角色兔寶寶(左玩偶)、達菲鴨(右玩偶)配音。(美聯...
艾力克．鮑扎曾為「樂一通」經典角色兔寶寶(左玩偶)、達菲鴨(右玩偶)配音。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

曾為兔寶寶、達菲鴨配音的艾力克．鮑扎因高血壓性心臟病在家中猝逝，享年46歲；他以逾400部作品與多項艾美獎肯定，成為動畫配音界重要人物。

曾為「樂一通」（Looney Tunes）經典角色兔寶寶（Bugs Bunny）、達菲鴨（Daffy Duck）配音的艾美獎得主艾力克．鮑扎（Eric Bauza），因高血壓性心臟病於家中猝逝，享年46歲。家屬周日透過社群媒體證實死訊，並表示將於日後公布更多細節。

「Variety」報導，鮑扎的家人周日在他的Instagram帳號公布他的死訊。鮑扎是動畫配音界的重要人物，職業生涯累積超過400部配音作品，曾參與電影「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam: A New Legacy）及動畫影集「降世神通：最後的氣宗」（Avatar: The Last Airbender）等作品，也為「樂一通」中的崔蒂（Tweety）、愛爾麥福德（Elmer Fudd）、霧角萊亨（Foghorn Leghorn）及豬小弟（Porky Pig）等角色獻聲。

鮑扎2001年以「The Ripping Friends」展開配音生涯，曾五度入圍日間艾美獎，並憑「少年悍將GO！」（Teen Titans Go!）、「兔寶寶建築師」（Bugs Bunny Builders）及「樂一通卡通」（Looney Tunes Cartoons）榮獲三座兒童與家庭艾美獎。

在2024年電影「樂一通：地球爆破日」（The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie）中，鮑扎一人分飾豬小弟與達菲鴨兩角。「Variety」影評人彼得．德布魯格（Peter Debruge）稱他為「聲音MVP」，讚揚他為這對搭檔注入活力。

鮑扎逝世前，原定繼續為達菲鴨配音，參與動畫音樂劇「再見兔寶寶」（Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical），並將在「神龍大師」（The Dragon Masters）中飾演將軍王（The Shogun King）。

「歪心狼冤案」（Coyote vs. Acme）製片克里斯．德法里亞（Chris DeFaria）向「Variety」表示，鮑扎對動畫藝術有著不懈的奉獻精神，並稱讚他對配音工作的投入、才華與熱情。華納兄弟電視集團與美國電視網主席錢寧．鄧吉（Channing Dungey）也在聲明中表示，鮑扎在華納兄弟動畫任職15年間，成為兔寶寶、達菲鴨及眾多角色的代表聲音，延續梅爾·布蘭克（Mel Blanc）等配音巨星的傳奇。

鮑扎1979年12月7日出生於加拿大多倫多，其父母是菲律賓移民，最初曾在好萊塢製作工作室擔任角色設計師，參與多部動畫製作，之後轉向配音工作，逐步成為承接經典動畫角色的重要聲音演員。

艾力克．鮑扎2026年8月26日在洛杉磯出席電影「威利狼大戰阿卡米公司」(Coy...
艾力克．鮑扎2026年8月26日在洛杉磯出席電影「威利狼大戰阿卡米公司」(Coyote vs. Acme)首映會。(美聯社)

精華 FAQ

  • 鮑扎是因高血壓性心臟病於家中猝逝，享年46歲。家屬已透過他的Instagram帳號證實死訊，並表示之後會再公布更多相關細節。

  • 鮑扎最知名的是為兔寶寶、達菲鴨配音，也曾為崔蒂、愛爾麥福德、霧角萊亨與豬小弟獻聲。他還參與《怪物奇兵：全新世代》與《降世神通：最後的氣宗》等作品。

  • 業界讚他是動畫配音界的重要人物，並稱他延續了梅爾·布蘭克等傳奇聲音。鮑扎原本還要繼續參與《再見兔寶寶》與《神龍大師》等新作。

亞裔 艾美獎 社群媒體

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