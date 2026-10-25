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等了11年「歡樂合唱團」確定重啟 原班人馬有望回歸

編譯俞仲慈／即時報導
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歌舞校園劇「歡樂合唱團」曾於2015年謝幕。（圖：福斯提供）
歌舞校園劇「歡樂合唱團」曾於2015年謝幕。（圖：福斯提供）

AI摘要

文章摘要整理：

《歡樂合唱團》在停播11年後確定重啟，Disney+與Hulu宣布回歸，製作人Ryan Murphy也透露已接觸多位原班人馬，引發粉絲熱烈期待。

影視頻道Disney+與Hulu近日在社群媒體宣布一個好消息，經典音樂影集「歡樂合唱團」(Glee)即將回歸螢光幕，讓粉絲引領期盼。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，從2009年至2015年在福斯(Fox)頻道連續播出6季的「歡樂合唱團」，講述麥金利高中(McKinley High School)合唱團「新方向」(New Directions)團員們透過歌唱，經歷愛情、心碎、霸凌、出櫃等校園生活起伏。

「歡樂合唱團」曾獲得10項金球獎提名並獲得四項大獎，劇中原聲帶備受好評，劇中翻唱多首歌曲順勢登上「告示牌百大單曲榜」(Billboard Hot 100)，而且該劇近年在Netflix重播，吸引一群新粉絲，TikTok也有數以百萬計Gleeks(該劇粉絲暱稱)仍對精彩劇情津津樂道。

數周前，製作人兼編劇墨菲(Ryan Murphy)向「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)節目透露剛完成新劇本並暗示該劇即將回歸：「我已經聯繫約10位原版卡司，大家反應積極，雖然也提出不少疑問，但對於這個構想都表現得非常熱切。」

「歡樂合唱團」捲土重來，不但粉絲為之興奮，當年卡司之一寇德·歐威爾斯特利(Chord Overstreet)在X發文寫道：「重聚的感覺真好！」還有飾演啦啦隊員兼合唱團團員布蘭妮·皮爾斯(Brittany Pierce)的女星希瑟·莫里斯(Heather Morris)也在Instagram分享自己穿著「Cheerios」啦啦隊制服的劇照：「各位先生、小姐們，傳聞是真的，布蘭妮這些年一直迷失在下水道裡，不過我要告訴大家，她還活著，而且狀態很好，她回來了，準備好繼續大展身手。」

但該劇也有三位演員不幸先後離世，包括飾演啦啦隊員的娜婭里維拉(Naya Rivera)於2020年在加州與4歲兒子乘船遊玩不慎溺水身亡，年僅33歲；飾演合唱團團長的柯瑞蒙提斯(Cory Monteith)於2013年因混合酒精與海洛英過量致死，年僅31歲；飾演校園惡霸的馬克薩林(Mark Salling)在坦承持有兒童色情圖檔後，於2018年自殺身亡，得年35歲。

精華 FAQ

  • Disney+與Hulu近日在社群媒體宣布，《歡樂合唱團》即將回歸螢光幕。這部經典音樂影集停播11年後再度啟動，消息一出便引發粉絲高度關注。

  • Ryan Murphy表示他已完成新劇本，並已聯繫約10位原版卡司，對方反應普遍積極。雖然大家仍有不少疑問，但對重聚構想都顯得相當熱切。

  • 《歡樂合唱團》曾在2009年至2015年播出6季，獲10項金球獎提名並拿下4項大獎，翻唱歌曲也屢登Billboard Hot 100，因此至今仍有大量Gleeks追隨。

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