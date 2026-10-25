今年2月才甜蜜完婚 實境節目女星安妮卡拉肖恩34歲病逝

安妮卡拉肖恩(右)今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，如今卻因病離世。(取材自Ｘ平台)

AI摘要 文章摘要整理： 《真實世界：西雅圖》與《挑戰賽》出身的安妮卡拉肖恩，因乳癌第4期於10月初病逝，享年34歲，讓今年2月才完婚的親友與粉絲深感不捨。

經典實境節目「真實世界：西雅圖 」出身的女星安妮卡拉肖恩（Anika Rashaun），驚傳10月初因不敵病魔不幸離世，享年34歲。由於她今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，這場突如其來的死訊讓親友與粉絲感到措手不及、悲痛萬分。

安妮卡的多年摯友蒂亞拉拉莫斯（Tiara Ramos）隨後在社群平台上悲痛證實這項噩耗，寫下：「當我最好的朋友兼姐妹離世時，我感覺失去了自己的一部分靈魂。去年夏天她被確診為乳癌 第四期，這個診斷對我們所有人來說都是一次沉重的打擊。」字裡行間滿是對摯友的不捨與心碎。

回顧安妮卡短暫而燦爛的一生，她在螢光幕前總是展現真誠且充滿活力的面貌，不僅透過「真實世界」與「挑戰賽」（The Challenge）第29季擄獲大批觀眾的心，在面對第四期乳癌的漫長抗癌路上，也始終展現出令人敬佩的堅韌與勇氣。

然而最令人鼻酸的是，她今年2月才剛與老公凱爾（Kyle）攜手步入禮堂，幸福的新婚生活僅維持短短8個月，便敵不過病魔摧殘，與摯愛陰陽兩隔。

摯友感性形容，安妮卡是一個充滿魅力、堅定忠誠且無條件愛著身邊所有人的美麗女性，「她熱愛生活、勇於體驗很多人只能夢想的事，她的美麗由內而外，將永遠活在我們心中。」