我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

今年2月才甜蜜完婚 實境節目女星安妮卡拉肖恩34歲病逝

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安妮卡拉肖恩(右)今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，如今卻因病離世。(取材自Ｘ平台)
安妮卡拉肖恩(右)今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，如今卻因病離世。(取材自Ｘ平台)

AI摘要

文章摘要整理：

《真實世界：西雅圖》與《挑戰賽》出身的安妮卡拉肖恩，因乳癌第4期於10月初病逝，享年34歲，讓今年2月才完婚的親友與粉絲深感不捨。

經典實境節目「真實世界：西雅圖」出身的女星安妮卡拉肖恩（Anika Rashaun），驚傳10月初因不敵病魔不幸離世，享年34歲。由於她今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，這場突如其來的死訊讓親友與粉絲感到措手不及、悲痛萬分。

安妮卡的多年摯友蒂亞拉拉莫斯（Tiara Ramos）隨後在社群平台上悲痛證實這項噩耗，寫下：「當我最好的朋友兼姐妹離世時，我感覺失去了自己的一部分靈魂。去年夏天她被確診為乳癌第四期，這個診斷對我們所有人來說都是一次沉重的打擊。」字裡行間滿是對摯友的不捨與心碎。

回顧安妮卡短暫而燦爛的一生，她在螢光幕前總是展現真誠且充滿活力的面貌，不僅透過「真實世界」與「挑戰賽」（The Challenge）第29季擄獲大批觀眾的心，在面對第四期乳癌的漫長抗癌路上，也始終展現出令人敬佩的堅韌與勇氣。

然而最令人鼻酸的是，她今年2月才剛與老公凱爾（Kyle）攜手步入禮堂，幸福的新婚生活僅維持短短8個月，便敵不過病魔摧殘，與摯愛陰陽兩隔。

摯友感性形容，安妮卡是一個充滿魅力、堅定忠誠且無條件愛著身邊所有人的美麗女性，「她熱愛生活、勇於體驗很多人只能夢想的事，她的美麗由內而外，將永遠活在我們心中。」

精華 FAQ

  • 她因不敵乳癌第4期病逝，時間約在10月初，消息曝光後令外界震驚與惋惜。她離世時年僅34歲，生命相當短暫。

  • 她出身《真實世界：西雅圖》，也曾參加《挑戰賽》第29季，因此被許多實境節目觀眾熟知。她在螢光幕前真誠活潑，累積不少支持者。

  • 摯友形容她充滿魅力、堅定忠誠，並無條件愛著身邊的人，也熱愛生活、勇於體驗。即使面對病魔，她仍以堅韌與勇氣陪伴大家。

西雅圖 乳癌

上一則

梁朝偉赴台大啖美食 皺眉看劉嘉玲：不要再吃了

下一則

颱風攪局金鐘獎 入圍藝人忙改行程

延伸閱讀

小賈斯汀名模前女友驟逝 享年34歲 女兒才9個月大

小賈斯汀名模前女友驟逝 享年34歲 女兒才9個月大
27歲愛子猝逝 辛蒂克勞馥心碎發聲：直到我們再次相見…

27歲愛子猝逝 辛蒂克勞馥心碎發聲：直到我們再次相見…
F1七冠王男友「完美符合55項擇偶條件」金卡戴珊：非常幸福

F1七冠王男友「完美符合55項擇偶條件」金卡戴珊：非常幸福
5天前才露面 「絕命毒師」男星34歲驟逝 死因不明

5天前才露面 「絕命毒師」男星34歲驟逝 死因不明

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重