「早安美國」2主播不倫 前妻、前夫意外訂婚

AI摘要 文章摘要整理： 前「早安美國」主播霍姆斯與羅巴克婚外情曝光後離婚，其前妻菲比格與前夫休因相似經歷互相扶持，近日證實已訂婚。

昔日因同病相憐走得近，前「早安美國」(Good Morning America, GMA)主播霍姆斯(T.J. Holmes)與羅巴克(Amy Robach)雙雙爆出婚外情後，兩人的前妻菲比格(Marilee Fiebig)與前夫休(Andrew Shue)隨之結緣，近日向People雜誌證實兩人已訂婚。

今日美國(USA Today)報導，現年59歲的休感嘆，「我們非常感激，也充滿希望。我不知道事情是如何發生的，但結局是美好的」。

這場名流圈的感情糾葛始於2022年12月，當時「每日郵報」(Daily Mail)曝光兩位已婚主播霍姆斯與羅巴克手牽手、甚至有親密動作的影像，震撼電視圈。隔年1月，「美國廣播公司新聞網」(ABC News)證實兩人雙雙離開節目。雖然兩人堅稱各自婚姻當時已接近尾聲，但雙重不倫醜聞仍引發輿論熱議與撻伐。

就在霍姆斯與羅巴克於今年9月19日在阿肯色州華盛頓郡(Washington County)低調登記結婚一個月後，前夫前妻也傳出喜訊。休曾憑藉熱門影集「飛越情海」(Melrose Place)走紅，他在2010年至2023年間與羅巴克維持婚姻關係；而身為亞特蘭大專業律師的菲比格，則在2010年與霍姆斯結為連理，兩人育有一名13歲的女兒薩賓(Sabine)。

對於這段意外萌芽的戀情，心理學者指出，遭逢相似的重大創傷常會成為連結彼此的土壤。「米瑞爾治療診所」(Mirielle Therapy Practice)臨床心理學家謝波德(Alice Shepard)表示，尋得能理解自身遭遇且不必言語多解釋的對象，會讓人如釋重負，共同的人生經歷能使兩人在最艱難時刻給予彼此最深切的陪伴。

休也坦言，兩人當初只是在最需要朋友的時刻彼此安慰與傾訴，卻意外促成了這段緣分，走過痛苦與掙扎後，終迎來愛的魔力。