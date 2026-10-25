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59歲妮可基嫚仍炙手可熱 新片票房贏前夫阿湯哥

編譯俞仲慈／綜合報導
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妮可基嫚即將邁入60歲，演藝事業依然炙手可熱，被稱為「妮可復興」。(路透資料照片...
妮可基嫚即將邁入60歲，演藝事業依然炙手可熱，被稱為「妮可復興」。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

妮可基嫚雖然新片票房不如預期，仍以高人氣與強勢事業表現超越前夫阿湯哥，並在離婚後持續投入工作與女性合作。

澳洲籍女星妮可基嫚(Nicole Kidman)去年結束長達19年的婚姻，雖然即將邁入60歲，演藝事業依然炙手可熱，被稱為「妮可復興」，挑戰好萊塢守舊的老派權威。

娛樂新聞網站Page Six報導，基嫚新片「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)全球票房累計1億500萬元，慘遭滑鐵盧，但還是超過她第一任丈夫阿湯哥(Tom Cruise)新片「挖掘者」(Digger)的成績。該片女導演蘇珊娜比爾(Susanne Bier)力挺基嫚：「她身上散發一種極為迷人的能量，讓人心甘情願吸引進她的世界。」

今年9月斯洛伐克女歌手艾戴拉(Adéla)推出單曲名為「妮可基嫚」，迅速走紅，不僅躋身「告示牌百大熱門榜」(Billboard Hot 100)前10名，且登上串流平台Spotify榜首。

儘管新片票房不如預期，但基嫚對演藝事業始終懷抱雄心壯志，2018年曾直言：「如果擁有一定話語權，會想多與女性導演合作。」業內人士透露，基嫚至今在電視、電影等各領域已與19位女性電影人合作多達67次。

去年9月，基嫚宣布與第二任丈夫、鄉村歌手齊斯艾本(Keith Urban)離婚，儘管飽受打擊，依然投入亞馬遜Prime影集「獵殺史卡佩塔」(Scarpetta)宣傳；同年10月獲邀出任香奈兒(Chanel)全球形象大使，以一件性感寬鬆的白色襯衫搭配牛仔褲，驚艷全場，連好萊塢人士也不禁讚揚：「即便母親去世，妮可依然出席『乖女孩』(Babygirl)宣傳活動，當時有人勸她不必到場，但她堅持說自己是來工作。」

基嫚與艾本的離婚手續於今年元月完成，女方獲得兩位女兒唯一監護權，今年9月基嫚坦承離婚後過得並不輕鬆：「現實就是這樣，你擬定各種計畫，對未來也有種種憧憬，結果卻非如此，你必須做出調整，去適應這一切。」

精華 FAQ

  • 她的新片《超異能快感：魔法之書》全球票房約1億500萬元，雖被形容為滑鐵盧，但仍超過阿湯哥新片《挖掘者》的成績，因此引發外界關注。

  • 報導稱她迎來所謂「妮可復興」，即使快滿60歲，仍在好萊塢保持炙手可熱的地位，也被視為挑戰傳統老派權威的重要女星。

  • 她與齊斯艾本的離婚手續已於今年1月完成，並取得兩位女兒的唯一監護權；雖受打擊，仍持續宣傳影集、接下香奈兒大使與投入演藝工作。

好萊塢 阿湯哥 澳洲

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