泰勒絲出道20周年「音樂是逃避現實出口」12歲寫歌開啟天后傳奇

美國流行天后泰勒絲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲出道20周年，回顧她自12歲起以真實經歷寫歌，16歲發行首張專輯便奠定天后之路，並以堅持原創與個人故事打動樂壇。

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）迎接出道20周年，她首張同名專輯於2006年10月24日發行，當時年僅16歲的她，憑藉真實的生活經歷與細膩的創作逐步打開知名度，專輯曾連續24周登上「告示牌」（Billboard）鄉村專輯榜冠軍，也讓她第一次獲得葛萊美獎提名，開啟日後的音樂傳奇。

People雜誌報導，今年36歲的泰勒絲從小立志成為歌手，14歲時便搬到田納西州 納許維爾追逐音樂夢。她曾與索尼 音樂出版公司（Sony/ATV）簽約，成為該公司最年輕的詞曲創作者。

首張專輯中的多首歌曲取材自泰勒絲的校園生活，其中「The Outside」更是她12歲時的創作。

泰勒絲當年向「娛樂周刊」透露，自己在學校經常被排擠，始終無法融入同儕，也找不到歸屬感。她坦言，當時經常從周遭人際關係中尋找創作靈感，將觀察到的事情寫進歌曲。

「我寫的就是自己看到的事情。我寫下那些痛苦……音樂一直是我逃離現實的出口。」

她對歌詞的堅持，也從年少時期便已展現。歌曲「Teardrops on My Guitar」取材自她暗戀一名男孩的真實經歷，當時索尼音樂出版公司主管曾建議她，將歌詞中的男孩名字德魯（Drew）改成更普遍的名字，讓更多聽眾產生共鳴，但泰勒絲拒絕了。

她曾表示，自己寫歌時往往會直接提及人物名字。在她居住的田納西州亨德森維爾，猜測她的歌曲究竟在寫誰，甚至成為當地人喜愛的話題。

泰勒絲在發展音樂事業的同時，也努力維持一般青少年的生活，許多創作靈感便是在校園中萌生。泰勒絲當年在數學課上萌生歌曲「Tim McGraw」的創作構想。

另一首歌曲「Our Song」則是泰勒絲為學校才藝表演創作的作品；「Tied Together With a Smile」的靈感，則來自她目睹一名朋友受到飲食失調問題困擾。

2005年，泰勒絲完成首張專輯錄製，也度過高中一年級。她當時15歲，專輯正式發行時則是16歲。儘管年紀輕輕便踏入樂壇，她並不希望年齡成為宣傳噱頭。她曾說，年輕出道反而帶來一些障礙，你必須向電台及中年聽眾證明自己具備創作實力。