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茱蒂丹契視力惡化 坦言再也不能拍電影、不能閱讀

娛樂新聞組／綜合報導
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91歲英國影后茱蒂丹契坦言，眼疾已讓她無法再演戲。(路透資料照片)
91歲英國影后茱蒂丹契坦言，眼疾已讓她無法再演戲。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

英國影后茱蒂丹契因老年性黃斑部病變視力惡化，坦言已無法閱讀、演舞台劇或拍電影，並持續努力適應失去部分視力後的生活。

英國國寶級影后茱蒂丹契（Judi Dench）視力持續惡化，91歲的她近日坦言，眼疾已嚴重影響生活，現在不僅無法閱讀，也無法再登上舞台演戲或拍攝電影。這位以「莎翁情史」奪下奧斯卡最佳女配角獎、並在「007」系列飾演情報局長M的傳奇演員，面對演藝工作受到限制，只能學著調適生活。

綜合路透及「綜藝」報導，丹契近日接受BBC廣播第四台節目「Today」訪問時，直言：「我不能站上舞台，不能再演舞台劇，也不能再拍電影。我已經不能閱讀了。」她表示，自己必須接受這些改變，適應身體狀況，盡可能繼續生活，不要一直把注意力放在失去的能力上。

丹契2012年公開透露罹患老年性黃斑部病變，這是一種會逐漸影響視力的眼疾。多年來，她的視力不斷退化，如今連辨認他人面孔都十分困難。她在訪問中透露，自己有時會把陌生人誤認為熟人，走上前準備擁抱，才發現認錯了人。面對近在眼前的主持人，她也坦言，自己完全看不清對方的臉。

視力問題早已影響丹契的演出工作。2023年，她曾透露，視力退化讓她愈來愈難記熟劇本台詞，必須依靠他人協助，以反覆朗讀等方式記憶。過去，她曾以出色的記憶力聞名，如今卻連閱讀劇本都成為難事。

丹契的演藝生涯橫跨70多年，舞台作品包括莎士比亞筆下的茱麗葉、馬克白夫人與克麗奧佩脫拉；電影方面，她在八部「007」系列作品中飾演M，也憑「莎翁情史」獲得奧斯卡最佳女配角獎，另曾拿下東尼獎及7座英國奧利佛獎（Laurence Olivier Awards）。

儘管視力限制了她的工作，丹契對表演與莎士比亞作品的熱愛並未消退。她在訪問中談及莎士比亞十四行詩時表示，自己非常喜愛這些作品，尤其欣賞詩人以簡潔文字寫出人們共同的情感。

對丹契而言，表演始終伴隨著緊張與挑戰，但她也認為，恐懼能轉化為演出的能量。如今，這位曾在舞台與銀幕上塑造無數經典角色的影后，正努力適應視力退化後的生活，她的演藝成就，也早已超越是否繼續登台的限制。

精華 FAQ

  • 她表示自己已不能站上舞台、演舞台劇，也無法再拍電影，連閱讀都成為困難；視力退化已直接限制她的演藝工作與日常生活。

  • 丹契在2012年公開罹患老年性黃斑部病變，這是一種會逐漸影響視力的眼疾。多年來病情持續惡化，讓她看人、讀劇本都越來越吃力。

  • 她認為必須接受身體變化，盡量不要只聚焦於失去的能力，並努力適應生活。雖然工作受限，但她對莎士比亞作品與表演的熱愛並未消退。

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