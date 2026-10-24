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梅根切割生父 稱「8年前已知對方涉兒童性侵圖像」

編譯俞仲慈／綜合報導
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梅根因為父親持有兒童性侵檔案的醜聞，發表聲明與他切割。(路透)
梅根因為父親持有兒童性侵檔案的醜聞，發表聲明與他切割。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

梅根針對父親涉兒童性虐待圖像醜聞發聲，表示早在2018年就知情，並為保護子女切割關係；但其父與姊姊皆否認指控。

哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan)旅居美國數年後，今年夏天返回英國定居，不料重返王室的如意算盤踢到鐵板，日前又傳出梅根父親持有兒童性侵檔案的醜聞，讓梅根「深感困擾」，發表聲明與父親切割。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)梅根23日發表聲明坦言：「過去24小時曝光的消息令我深感不安，我非常掛念那些可能受到傷害的孩子們。」並證實2018年大婚時，英國警方已接獲檢舉信函：「針對我父親提出令人不安且困擾的指控，當時我得到的保證是相關指控正在接受調查。」

為保護7歲的亞契王子(Prince Archie)和5歲的莉莉貝特公主(Princess Lilibet)，梅根透過聲明宣布與父親老梅克爾(Thomas Markle Sr.)畫清界線：「我希望大家現在能夠明白，儘管多年來有部分媒體歪曲報導，但我與父親保持距離，並選擇不讓他接觸我們的孩子，原因只有一個：為了保護他們。」並重申：「我最真誠的願望是正義能夠完全申張，同時我始終將無辜兒童的安全與保護放在第一位。」

英國太陽報(the Sun)21日率先披露，梅根同父異母哥哥小馬克爾(Thomas Markle Jr.)在父親位於菲律賓宿霧(Cebu City)住處發現「成百上千」張兒童性虐待圖檔，決定大義滅親向聯邦調查局(FBI)與菲律賓警方舉報，菲律賓司法部證實已在調查相關案情，至於FBI則尚未回覆。

太陽報刊登一張照片，顯示小馬克爾在提交給警方的宣誓書中寫道：「除非被傳喚作證指控他，否則我這輩子都不會再和我父親說話。」不過老馬克爾長女薩曼莎(Samantha Markle)力挺父親並駁斥小馬克爾的指控：「這些令人作嘔的指控毫無根據，他想毀掉我們父親，真是可恥。」

現年82歲的老馬克爾目前處於手術後恢復期，入住佛羅里達州一家康復中心，他發表聲明譴責指控是「令人作嘔的謊言」，並強調是「一個人所能對他做出的最惡毒的指控」。

精華 FAQ

  • 她表示近日曝光的消息令她深感不安，且主要是為了保護7歲的亞契與5歲的莉莉貝特，才決定與父親保持距離，不讓對方接觸孩子。

  • 她在聲明中指出，2018年大婚時英國警方已接獲檢舉信函，當時她得到的回覆是相關指控正在調查中，因此並非在新聞曝光後才首次聽聞。

  • 太陽報稱小馬克爾發現大量兒少性虐待圖檔並向FBI與菲律賓警方舉報，菲律賓司法部已介入調查；老馬克爾則否認，薩曼莎也批評指控毫無根據。

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