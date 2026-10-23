曾參演「異形」、「捍衛戰士」 湯姆史基瑞93歲逝世
曾演出《異形》、《捍衛戰士》與《小鎮風雲》的好萊塢男星湯姆史基瑞，因自然原因辭世，享壽93歲，外界追憶其橫跨影視與舞台的精彩生涯。
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曾演出《異形》、《捍衛戰士》與《小鎮風雲》的好萊塢男星湯姆史基瑞，因自然原因辭世，享壽93歲，外界追憶其橫跨影視與舞台的精彩生涯。
好萊塢男星湯姆史基瑞(Tom Skerritt)的公關近日向哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)證實，這位因演出「異形」(Alien)、「捍衛戰士」(Top Gun)和電視劇「小鎮風雲」(Picket Fences)而聞名的男星去世了，享壽93歲。
史基瑞家人在聲明中表示，他是因自然原因去世。「他的離世令我們心碎，」他的家人說道，「雖然世人通過他卓越的演藝生涯認識了湯姆，但我們認識他，是因為他的幽默、好奇心、智慧、慷慨以及他帶給我們生活的愛。」
史基瑞曾兩度憑藉影集「小鎮風雲」獲得艾美獎(Emmy)提名，並於1993年榮獲劇情類最佳男主角獎。他職業生涯的其他亮點包括在「轉捩點」(The Turning Point)一片中飾演莎莉麥克琳(Shirley MacLaine)的耐心丈夫，在「鋼木蘭」(Steel Magnolias)中飾演莎莉菲爾德(Sally Field)的丈夫，以及在「接觸未來」(Contact)中飾演阻饒茱蒂佛斯特(Jodie Foster)與外星人溝通的反派。
「一位作家曾形容我是一個被困在男主角軀殼裡的性格演員，我一直很喜歡這個形容。這真是莫大的讚美。我能夠游刃於電視劇和電影之間，」他在1997年接受「西雅圖郵訊報(」Seattle Post-Intelligencer)採訪時說道。
在舞台劇方面，史基瑞於2004年在西雅圖英特門戲院(Intiman Theatre)的舞台劇「Our Town」中擔任旁白；2013 年，他首次登上百老匯舞台，出演改變自約翰葛里遜小說「殺戮時刻」(A Time to Kill)的舞台劇。「美聯社」(The Associated Press)評論指出，他「出色地扮演了一個魅力十足、聲名狼藉、酗酒成性的律師」。
家屬聲明指出，他是因自然原因去世，公關也已向CBS News證實消息。湯姆史基瑞辭世時享壽93歲，消息令家人與影迷都感到不捨。 史基瑞最知名的作品包括電影《異形》、《捍衛戰士》，以及電視劇《小鎮風雲》。他在影壇與電視圈皆有代表性演出，因此累積了長期且穩定的知名度。 他曾憑《小鎮風雲》2度獲艾美獎提名，並於1993年拿下劇情類最佳男主角獎。舞台劇方面，他也演出《Our Town》與《A Time to Kill》，表現同樣受到肯定。
精華 FAQ
家屬聲明指出，他是因自然原因去世，公關也已向CBS News證實消息。湯姆史基瑞辭世時享壽93歲，消息令家人與影迷都感到不捨。
史基瑞最知名的作品包括電影《異形》、《捍衛戰士》，以及電視劇《小鎮風雲》。他在影壇與電視圈皆有代表性演出，因此累積了長期且穩定的知名度。
他曾憑《小鎮風雲》2度獲艾美獎提名，並於1993年拿下劇情類最佳男主角獎。舞台劇方面，他也演出《Our Town》與《A Time to Kill》，表現同樣受到肯定。
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