貝克漢秀15歲女兒吻臉照 妻子維多利亞留言連發8個愛心
貝克漢在社群分享與15歲女兒哈珀的溫馨父女合照，維多利亞則以8個愛心回應；同時傳出哈珀正籌備個人護膚品牌，但美國商標申請受阻。
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貝克漢在社群分享與15歲女兒哈珀的溫馨父女合照，維多利亞則以8個愛心回應；同時傳出哈珀正籌備個人護膚品牌，但美國商標申請受阻。
英國知名球星貝克漢(David Beckham)近日在Instagram上發布動態，分享與15歲女兒「哈珀」(Harper Seven Beckham)的父女公路旅行，妻子維多利亞(Victoria Beckham)亦在評論區留下一串愛心表情，場面十分溫馨。
香港01報導，貝克漢發布一張在海灘的自拍相，配文「和爸爸的公路旅行」(Road trip with Daddy)，不僅標註了女兒哈珀，還添加了一個太陽一個粉紅色的愛心表情符號。
畫面可見， 哈珀在陽光下親吻貝克漢臉頰，一頭金色長髮自然披散在肩上；頭戴黑色棒球帽的貝克漢則對著鏡頭露出幸福笑容。隨後，維多利亞在評論區連發8個愛心表情。
據英國名人與娛樂雜誌《HELLO!》報導，哈珀熱愛美妝，維多利亞正為她打本300萬美元籌備青少年護膚品牌「Harlo by Harper」，預計將於2027年下半年面世。報導指，該品牌英國商標申請已獲批，但美國申請遭駁回，當局認為名稱與現有膳食補充劑商標近似，容易混淆。
此前，維多利亞透露哈珀曾因學校禁止化妝，請她向校方求情，惟她未有答允。貝克漢表示會尊重子女志向，同時認為父母亦要從孩子身上學習。
他發布與15歲女兒哈珀的父女公路旅行照片，配文寫下「和爸爸的公路旅行」，畫面拍到兩人在海灘合影，整體氛圍相當溫馨。 哈珀在陽光下親吻貝克漢臉頰，展現親密父女情；維多利亞則在留言區連發8個愛心表情，以簡單方式表達對這張照片的喜愛。 據報導，維多利亞正為哈珀籌備名為「Harlo by Harper」的青少年護膚品牌，預計2027年下半年推出，但美國商標申請已遭駁回。
精華 FAQ
他發布與15歲女兒哈珀的父女公路旅行照片，配文寫下「和爸爸的公路旅行」，畫面拍到兩人在海灘合影，整體氛圍相當溫馨。
哈珀在陽光下親吻貝克漢臉頰，展現親密父女情；維多利亞則在留言區連發8個愛心表情，以簡單方式表達對這張照片的喜愛。
據報導，維多利亞正為哈珀籌備名為「Harlo by Harper」的青少年護膚品牌，預計2027年下半年推出，但美國商標申請已遭駁回。
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