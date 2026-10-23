貝克漢秀15歲女兒吻臉照 妻子維多利亞留言連發8個愛心

貝克漢分享與15歲女兒哈珀的公路旅行，曬出女兒親臉照片。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 貝克漢在社群分享與15歲女兒哈珀的溫馨父女合照，維多利亞則以8個愛心回應；同時傳出哈珀正籌備個人護膚品牌，但美國商標申請受阻。

英國知名球星貝克漢 (David Beckham)近日在Instagram上發布動態，分享與15歲女兒「哈珀」(Harper Seven Beckham)的父女公路旅行，妻子維多利亞(Victoria Beckham)亦在評論區留下一串愛心表情，場面十分溫馨。

香港 01報導，貝克漢發布一張在海灘的自拍相，配文「和爸爸的公路旅行」(Road trip with Daddy)，不僅標註了女兒哈珀，還添加了一個太陽一個粉紅色的愛心表情符號。

畫面可見， 哈珀在陽光下親吻貝克漢臉頰，一頭金色長髮自然披散在肩上；頭戴黑色棒球帽的貝克漢則對著鏡頭露出幸福笑容。隨後，維多利亞在評論區連發8個愛心表情。

據英國名人與娛樂雜誌《HELLO!》報導，哈珀熱愛美妝，維多利亞正為她打本300萬美元籌備青少年護膚品牌「Harlo by Harper」，預計將於2027年下半年面世。報導指，該品牌英國商標申請已獲批，但美國申請遭駁回，當局認為名稱與現有膳食補充劑商標近似，容易混淆。

此前，維多利亞透露哈珀曾因學校禁止化妝，請她向校方求情，惟她未有答允。貝克漢表示會尊重子女志向，同時認為父母亦要從孩子身上學習。

貝克漢分享與15歲女兒哈珀的公路旅行，妻子維多利亞在評論區留下一串愛心表情。（取材自Instagram）