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「捍衛戰士」、「小鎮風雲」湯姆史凱瑞特離世 享耆壽93歲

記者廖福生／即時報導
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湯姆史凱瑞特於本周三因自然原因在自宅安詳離世，享耆壽93歲。(路透)
湯姆史凱瑞特於本周三因自然原因在自宅安詳離世，享耆壽93歲。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

資深男星湯姆史凱瑞特因自然原因安詳離世，享耆壽93歲；他以《捍衛戰士》《異形》《小鎮風雲》等作品成名，並長年投入公益與社會關懷。

曾演出「捍衛戰士」（Top Gun）並以熱門影集「小鎮風雲」（Picket Fences）勇奪艾美獎影帝的資深男星湯姆史凱瑞特（Tom Skerritt），於本周三因自然原因在自宅安詳離世，享耆壽93歲，其發言人與家屬已向外媒證實。

湯姆史凱瑞特安詳辭世後，家屬悲痛發表聲明追憶摯愛：「世人皆知史凱瑞特憑藉其卓越的演藝生涯聞名，而我們則因他的幽默、好奇心、智慧、慷慨以及他帶給我們生活的愛而認識他。」

家屬感性透露，史凱瑞特私底下深切關注想像力、創造力、敘事與社會服務，終生心繫退伍軍人團體與自然保育，一生致力於協助他人找到並展現自己的聲音，展現出螢光幕後溫暖且富有人文關懷的另一面。

回顧湯姆史凱瑞特長達60年的輝煌演藝生涯，他標誌性的鬍鬚、修長硬朗的外型與充滿張力的演技，陪伴無數影迷走過無數經典歲月。其中他在「異形」（Alien）中冷靜沉著的「諾斯托羅莫號」艦長達拉斯，以及影史經典「捍衛戰士」裡，飾演湯姆克魯斯不可或缺的頂尖教官麥克「毒蛇」麥特卡夫，都令人記憶猶新。

不過，其實湯姆史凱瑞特在正式投入演藝事業以前，曾短暫於美國空軍服役。退伍後，他因懷抱對表演藝術的熱情而踏入影壇，並於1962年與當時同樣年輕的勞勃瑞福（Robert Redford）共同出演電影「War Hunt」，這不僅是他的銀幕處女作，也正式開啟了他璀璨一生的星途。

湯姆史凱瑞特走過三段婚姻並育有五名子女，這位從美國空軍軍營走入好萊塢星光大道的傳奇巨星，如今走完人生最後一程安詳落幕。雖然他告別了人生舞台，但他留下的無數影視經典，以及對電影與社會的熱情，將永遠銘刻在所有影迷心中。

湯姆史凱瑞特在正式投入演藝事業以前，曾短暫於美國空軍服役。(路透)
湯姆史凱瑞特在正式投入演藝事業以前，曾短暫於美國空軍服役。(路透)

精華 FAQ

  • 家屬與發言人證實，他於本周三在自宅因自然原因安詳離世，享耆壽93歲。消息傳出後，家屬也發表聲明追憶他溫暖、幽默且富有智慧的一面。

  • 湯姆史凱瑞特以《捍衛戰士》中的教官角色、《異形》裡的艦長達拉斯，以及《小鎮風雲》表現亮眼而為人熟知，後者更讓他奪下艾美獎影帝。

  • 家屬表示，他私下深切關注想像力、創造力、敘事與社會服務，也終生心繫退伍軍人團體與自然保育，並致力協助他人找到並展現自己的聲音。

艾美獎 湯姆克魯斯

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