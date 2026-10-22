賽琳娜尼古丁成癮 曝電子菸害她聲音回不去「真的不值得」

34歲的賽琳娜戈梅茲提醒粉絲，她自己的吸菸習慣已導致聲音永遠改變。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 賽琳娜戈梅茲坦承長期吸電子菸導致聲音永久改變，並以自身經驗警告粉絲尼古丁成癮很難戒，呼籲別輕易嘗試。

影歌雙棲女星賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)雖然戒掉了尼古丁，但卻仍承受著這個壞習慣帶來的後果。

34 歲的賽琳娜在向粉絲發出的警告中解釋說，她自己的吸菸習慣，導致她的聲音永遠改變。

「我無法改變我的聲音，」她在傳到Instagram限時動態的影片中說道，「我吸入了很多尼古丁。」

這位演出了破案三人行」(Only Murders in the Building)的女星表示，她吸電子菸 的經歷讓她付出了代價。賽琳娜敦促粉絲們以她的經歷為鑑，尤其是那些正在考慮嘗試電子菸的人。

「大家都知道，我有吸電子菸，尼古丁戒起來太難了，」她表示，「我想說的是，如果你正在經歷戒菸的痛苦，或者你甚至正在嘗試電子菸，那真的不值得。」

「而且它還改變了我的聲音，」賽琳娜補充道，「所以，如果你們不喜歡聽我的聲音，那完全可以理解，我不介意，就別聽了。真的別聽。」

賽琳娜承認自己的嗓音可能永遠無法恢復如初，但表示自己會專注正向的一面。這位歌手慶祝自己戒掉電子菸的決定，並鼓勵那些正在努力擺脫這個不良習慣的粉絲。

「但我真的很興奮，因為我終於戒掉了菸癮，我只希望我們能堅持下去。這真的很難，但我知道如果你也正在經歷同樣的痛苦，你也能挺過去。這感覺糟透了。」

賽琳娜坦誠地分享了自己的經歷，她多年來一直公開談論自己的健康問題以及在聚光燈下所面臨的身體挑戰。

這位前迪士尼明星在2014年被診斷出患有紅斑狼瘡(lupus)後不久進入了精神健康機構，之後她還透露自己被診斷出患有雙相情緒障礙症(bipolar disorder，俗稱躁鬱症)。

賽琳娜一直以來都喜歡與粉絲分享私人的經歷，利用自己的平台討論從身體健康到心理健康等方方面面的問題。

賽琳娜於2022年發行了記錄她六年來的生活、事業以及與心理健康問題鬥爭的紀錄片「My Mind & Me」。