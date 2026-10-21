珍妮佛洛佩茲疑假戲真做 與新片男星跑趴又吃飯

珍妮佛洛佩茲、布雷特高斯坦被爆假戲真愛。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦因合作新片屢傳緋聞，近日又被拍到在洛杉磯同進同出跑趴吃飯，讓假戲真做的猜測再度升溫。

珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）又被傳出與合作對象擦出愛火！她與英國男星布雷特高斯坦（Brett Goldstein）合作Netflix 愛情電影「同事以上，戀人未滿」（Office Romance），今年5月宣傳期間才雙雙強調兩人只是合作關係，如今卻被目擊在洛杉磯 一起跑趴、吃飯，不僅同進派對，最後還一起離開，戀情傳聞再度升溫。

美國時間10月16日，珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦被發現一同現身洛杉磯派對，兩人不僅一起抵達，也一起離開。知情人士透露，兩人確實喜歡一起參加派對、外出吃飯，互動看來相當自然。不過目前雙方代表均未正面回應是否正在交往，因此戀情仍停留在傳聞階段。

有趣的是，兩人的緋聞早在電影宣傳期間便曾引發討論。布雷特高斯坦不僅是男主角，同時也是「同事以上，戀人未滿」的編劇之一。他曾透露，自己與編劇好友喬凱利（Joe Kelly）搭乘長途火車旅行時，聊天聊到「誰是最棒的愛情電影明星」，兩人竟不約而同回答：「珍妮佛洛佩茲！」就這樣在火車旅途中逐漸構思出電影故事。

珍妮佛洛佩茲也曾透露，當製作團隊把劇本交給她時，甚至直接告訴她：「這是專門替妳寫的劇本。如果妳不接的話，我們就不拍了。」這樣的合作背景，也讓兩人在戲裡戲外的互動格外受到關注。

今年6月初，兩人一起宣傳電影時就曾被問到如何培養片中的感情火花。布雷特回憶，兩人第一次進行視訊會議時，「火花是立刻產生，我們都開心地笑。」珍妮佛也笑著附和：「是的，這很容易。」她當時更表示，自己看到對方的第一個念頭就是「好吧，這樣電影會很棒」。

不過，珍妮佛也坦言，自己幾乎每次與男演員合作，都很容易被外界傳出戀愛消息，「幾乎每次我跟誰一起合作後，馬上就會被傳談戀愛。」布雷特當時則幽默回應：「我想你只要站在她身邊，自然就會有這種狀況發生。」

沒想到幾個月後，這句話似乎真的成了寫照。如今兩人不只在戲中談戀愛，戲外也被目擊一起跑趴、吃飯，讓「假戲真做」的討論再度升溫。

只是截至目前，珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦都沒有證實戀情。對於曾與珍妮佛洛佩茲有過婚姻關係的班艾佛列克（Ben Affleck），有消息人士也拿兩人出席活動時的狀態比較，形容布雷特看起來明顯更享受這類場合。不過這些都僅屬外界觀察，兩人的實際關係仍有待本人回應。