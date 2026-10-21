我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

砸230多萬買黃金保退休 加州夫妻：養老錢慘虧

珍妮佛洛佩茲疑假戲真做 與新片男星跑趴又吃飯

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
珍妮佛洛佩茲、布雷特高斯坦被爆假戲真愛。(美聯社)
珍妮佛洛佩茲、布雷特高斯坦被爆假戲真愛。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦因合作新片屢傳緋聞，近日又被拍到在洛杉磯同進同出跑趴吃飯，讓假戲真做的猜測再度升溫。

珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）又被傳出與合作對象擦出愛火！她與英國男星布雷特高斯坦（Brett Goldstein）合作Netflix愛情電影「同事以上，戀人未滿」（Office Romance），今年5月宣傳期間才雙雙強調兩人只是合作關係，如今卻被目擊在洛杉磯一起跑趴、吃飯，不僅同進派對，最後還一起離開，戀情傳聞再度升溫。

美國時間10月16日，珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦被發現一同現身洛杉磯派對，兩人不僅一起抵達，也一起離開。知情人士透露，兩人確實喜歡一起參加派對、外出吃飯，互動看來相當自然。不過目前雙方代表均未正面回應是否正在交往，因此戀情仍停留在傳聞階段。

有趣的是，兩人的緋聞早在電影宣傳期間便曾引發討論。布雷特高斯坦不僅是男主角，同時也是「同事以上，戀人未滿」的編劇之一。他曾透露，自己與編劇好友喬凱利（Joe Kelly）搭乘長途火車旅行時，聊天聊到「誰是最棒的愛情電影明星」，兩人竟不約而同回答：「珍妮佛洛佩茲！」就這樣在火車旅途中逐漸構思出電影故事。

珍妮佛洛佩茲也曾透露，當製作團隊把劇本交給她時，甚至直接告訴她：「這是專門替妳寫的劇本。如果妳不接的話，我們就不拍了。」這樣的合作背景，也讓兩人在戲裡戲外的互動格外受到關注。

今年6月初，兩人一起宣傳電影時就曾被問到如何培養片中的感情火花。布雷特回憶，兩人第一次進行視訊會議時，「火花是立刻產生，我們都開心地笑。」珍妮佛也笑著附和：「是的，這很容易。」她當時更表示，自己看到對方的第一個念頭就是「好吧，這樣電影會很棒」。

不過，珍妮佛也坦言，自己幾乎每次與男演員合作，都很容易被外界傳出戀愛消息，「幾乎每次我跟誰一起合作後，馬上就會被傳談戀愛。」布雷特當時則幽默回應：「我想你只要站在她身邊，自然就會有這種狀況發生。」

沒想到幾個月後，這句話似乎真的成了寫照。如今兩人不只在戲中談戀愛，戲外也被目擊一起跑趴、吃飯，讓「假戲真做」的討論再度升溫。

只是截至目前，珍妮佛洛佩茲與布雷特高斯坦都沒有證實戀情。對於曾與珍妮佛洛佩茲有過婚姻關係的班艾佛列克（Ben Affleck），有消息人士也拿兩人出席活動時的狀態比較，形容布雷特看起來明顯更享受這類場合。不過這些都僅屬外界觀察，兩人的實際關係仍有待本人回應。

精華 FAQ

  • 因為兩人近日被目擊在洛杉磯一起現身派對，還被拍到同進同出、一起吃飯，互動自然，讓外界再次懷疑他們把戲裡感情延伸到戲外。

  • 他們合作的是Netflix愛情電影《同事以上，戀人未滿》，今年5月宣傳時雙方都強調只是合作關係，並未公開承認有進一步交往。

  • 知情人士表示兩人確實喜歡一起參加派對和外出吃飯，但雙方代表都未正面回應是否交往，因此這段關係目前仍只是傳聞，尚未被證實。

珍妮佛洛佩茲 Netflix 洛杉磯

上一則

肖戰再披白袍卻判若兩人 「小城良方」消瘦憔悴演活受傷天才醫師

延伸閱讀

楊冪前夫爆新戀情 52歲劉愷威認愛小20歲辣模 球友變情人被抓包

楊冪前夫爆新戀情 52歲劉愷威認愛小20歲辣模 球友變情人被抓包
麥克道格拉斯自掀情史 承認與「她」有一腿 娶麗塔瓊斯前劈腿5女

麥克道格拉斯自掀情史 承認與「她」有一腿 娶麗塔瓊斯前劈腿5女
楊冪前夫劉愷威有新歡？ 被爆戀上小20歲香港模特 牽手、回香閨全被拍

楊冪前夫劉愷威有新歡？ 被爆戀上小20歲香港模特 牽手、回香閨全被拍
漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光

漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

2026-10-17 03:51

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道