具備所有症狀… 雅柏蓋特罹多發性硬化症多年 竟是誤診

雅柏蓋特多年來，一直坦誠分享自己與多發性硬化症抗爭經歷。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 克麗絲汀娜雅柏蓋特坦言多年來被認為罹患多發性硬化症，如今卻被告知可能誤診，但她仍持續出現相同症狀，讓她感到困惑與挫折。

好萊塢 女星克麗絲汀娜雅柏蓋特(Christina Applegate)多年來，一直坦誠分享自己與多發性硬化症(multiple sclerosis，MS)抗爭的經歷。她日前透露，她的醫師表示她其實並沒有罹患這種自體免疫應疾病，而是被誤診了。

「我又回到了原點，完全不知道自己到底怎麼了，」這位演員在她最新一期的播客節目「MeSsy」中說道。與她一同主持節目的還有同樣公開談論自己與多發性硬化症抗爭經歷的聯合主持人潔美琳辛格勒(Jamie-Lynn Sigler)。

雅柏蓋特於2021年首次公開宣布，被診斷出患有導致免疫系統攻擊中樞神經系統細胞的多發性硬化症。

在當天播客中，雅柏蓋特透露，儘管被誤診，她仍然具有「多發性硬化症患者的所有症狀」，並補充道，「當我去看醫師時，我仍然必須使用輪椅。我無法從車裡走到診間。」

目前尚無針對多發性硬化症的檢測方法，確診通常需要排除其他病因，且可能需要花上數年輾轉求醫的時間，才能最終找到病因並確診。

德州 大學西南醫學中心(University of Texas Southwestern Medical Center)多發性硬化症和自體免疫神經系統疾病神經科醫師格林伯格(Benjamin Greenberg)指出，最權威的研究顯示，多發性硬化症的誤診率高達10%。

雅柏蓋特表示，這個消息讓她不知所措，因為她和辛格勒一直都是多發性硬化症患者的積極倡導者。

「感覺很奇怪，因為我覺得自己讓大家失望了，」她說，「這讓我很不安，也很困惑。」