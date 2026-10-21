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阿湯哥「挖掘者」票房遭群嘲 班艾佛列克怒斥：像霸凌

記者陳穎／綜合報導
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湯姆克魯斯努力為新片「挖掘者」造勢。(美聯社)
湯姆克魯斯努力為新片「挖掘者」造勢。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

湯姆克魯斯新片《挖掘者》票房慘淡遭群嘲，班艾佛列克等人出面反擊，強調創作冒險應被尊重，不能只用票房成敗否定電影價值。

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）新片「挖掘者」（Digger）北美上映後票房表現不如預期，甚至創下他從影以來的票房新低。據悉，電影製作成本約1億6000萬美元，10月累計票房僅約1500萬美元，加上行銷等費用，外界估計整體損失可能高達2億4000萬美元。票房失利引發網路嘲諷，卻也讓愈來愈多好萊塢人士跳出來替電影與創作者抱不平。

班艾佛列克（Ben Affleck）近日接受網路廣播節目訪問時，就直言外界對「挖掘者」的嘲諷令人難以理解。他認為，許多人甚至沒有看過電影，只因票房不佳便跟著起鬨，「這就像是高中校園的霸凌，你根本看都沒看過，就跟著一群人在那邊起鬨嘲笑『挖掘者』。」

班艾佛列克認為，外界過度關注電影究竟賠了多少錢，反而可能讓電影產業不敢冒險，「如果你懲罰了那些願意冒險拍不一樣的電影，猜猜看以後會得到什麼電影？一堆糟糕的同質化電影。」

他強調，電影創作本來就需要嘗試，即使有些作品最後沒有獲得市場青睞，也不代表冒險本身沒有價值，「如果我們不招搖一點，有時根本無法做些有趣的嘗試，即使這意味著有時看起來很糟糕。」

「挖掘者」上映後，更多影壇人士也陸續發聲力挺。歌手尼爾揚（Neil Young）甚至直呼「這是我看過最好的電影」，認為現有影評都不足以完整呈現作品的特色，並提醒觀眾不要在觀影前受到其他評論影響。

安海瑟薇（Anne Hathaway）則在影評網站Letterboxd註冊後發表首篇評論，就選擇推薦「挖掘者」，大讚電影「聰明、刺激、咄咄逼人、有趣和雄心勃勃」，認為值得花時間觀看，並給出滿分10分。

面對票房數字，湯姆克魯斯本人則強調，不會單以電影首映票房來決定一部作品的價值。他以「銀翼殺手」（Blade Runner）為例，指出電影當年上映時同樣遭遇不少負面評價，如今卻已成為影史科幻經典，「可以說是超越了時間」。

外界對湯姆克魯斯新片「挖掘者」的嘲諷，班艾佛列克(圖)表示，難以理解。(路透)
外界對湯姆克魯斯新片「挖掘者」的嘲諷，班艾佛列克(圖)表示，難以理解。(路透)

精華 FAQ

  • 因為它北美上映後票房遠低於預期，製作成本約1億6000萬美元，10月累計票房僅約1500萬美元，外界估計整體損失可能高達2億4000萬美元，因此成為網路嘲諷焦點。

  • 他認為很多人根本沒看過電影，只因票房不好就跟著起鬨，這種反應很像高中校園霸凌。他也強調，不該因一次失利就否定創作者的努力與作品價值。

  • 歌手尼爾揚稱這是他看過最好的電影，並提醒別被評論影響；安海瑟薇也在Letterboxd給出滿分10分，稱其聰明、刺激且雄心勃勃，肯定作品值得觀看。

阿湯哥 班艾佛列克 好萊塢

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