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泰勒絲場邊為老公加油 遇狂粉偷拍比出「1手勢」目擊者還原經過

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泰勒絲（左）與 WNBA 球星克拉克（右）18日現身堪薩斯城酋長隊主場貴賓包廂觀...
泰勒絲（左）與 WNBA 球星克拉克（右）18日現身堪薩斯城酋長隊主場貴賓包廂觀看比賽。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲在酋長對閃電的比賽中遭粉絲偷拍並比出手勢制止，目擊者表示現場僅是有人越界打擾觀賽，並無外界想像的激烈衝突。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）上周日現身堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）主場，為丈夫、隊中明星球員凱爾西（Travis Kelce）加油，卻被拍到在貴賓包廂內對樓下一名拍攝她的球迷比手勢，示意對方別再錄影、專心看球。一名自稱目擊全程的播客主持人事後出面，說明她所見的經過，並稱現場並未發生外界想像的激烈衝突。

影片顯示，當天在堪薩斯城箭頭球場（Arrowhead Stadium），酋長隊對上洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers）之際，泰勒絲從包廂向正下方的女球迷揮手示意。隨後，她的一名安全人員似乎也請該名球迷收起手機。

播客主持人莫斯塔德（Ashlie Molstad）周二向英國「每日郵報」（Daily Mail）表示，她與友人親眼看見整起事件。她說，起初以為那名女子坐在附近的看台區，「但突然間她就出現在我們的位子旁」。莫斯塔德說：「我們坐在第5個座位，她跨過了4個人，下一秒就站在我旁邊，大喊泰勒絲的名字。」

據報導，莫斯塔德坦言，自己的位置看不到泰勒絲，但看到保鑣「立刻」上前對女子說：「這些不是你的座位，你得離開。」她說，女子回答自己從德國遠道而來，並穿著慶祝啤酒節的傳統服飾，保鑣仍重申那不是她的座位，要她離開。接著，女子舉起手機想偷拍，保鑣伸手擋住鏡頭。

莫斯塔德說，她沒聽見泰勒絲說什麼，但從影片可看出，泰勒絲似乎是說「我在看比賽」。她說：「令人火大的是，那名女子自以為有權衝進我們這排，直接站在泰勒絲面前，讓我們很難專心看比賽。」

泰勒絲18日現身堪薩斯城酋長隊主場，為丈夫、隊中明星球員凱爾西加油。（美聯社）
泰勒絲18日現身堪薩斯城酋長隊主場，為丈夫、隊中明星球員凱爾西加油。（美聯社）

報導指出她還說，依她所見，以及泰勒絲出現在她自己拍攝的照片與影片中的樣子，泰勒絲「看起來並不緊繃」，而是專注在比賽上。莫斯塔德認為，泰勒絲很懂得處理外界對她出遊的反應，並大讚保鑣的應對得宜。她說：「他沒有小題大作，只是舉起手說『我不在乎，這些不是你的座位』。」因此現場「其實並沒有發生大規模衝突」。

莫斯塔德說，泰勒絲「想怎麼處理都有道理，我們沒有人知道那種關注程度是什麼感覺」。她還說，當時那一區許多人大聲叫喊、舉牌，或站在走道上不看比賽，也令人分心。

此外，她聲稱還看到有人「整個人貼在包廂玻璃上對泰勒絲比中指」，她與朋友立即通知包廂外的駐場警察，將該人帶離。她補充說，這名男子不知道的是，包廂玻璃內側有板子遮住，泰勒絲根本看不見他。她與友人都是「超級Swiftie」，賽後也刻意不去打擾這位歌手，以免增加混亂。

這場比賽由酋長隊以22：6擊敗閃電隊。泰勒絲與美國職業女子籃球聯盟（WNBA）球星克拉克（Caitlin Clark）、海姆（Este Haim）同在包廂觀戰，並一同見證勝利。

事件發生在泰勒絲前一天出席影藝學院博物館（Academy Museum）年度星光盛會之後。她當晚演唱為動畫電影「玩具總動員5」（Toy Story 5）創作的歌曲〈I Knew It, I Knew You〉，據說她希望藉此爭取奧斯卡獎提名。

精華 FAQ

  • 因為一名球迷靠近包廂並持續拍攝她，影響觀賽秩序，泰勒絲因此向對方示意別再錄影、專心看球，現場安全人員也隨即介入處理。

  • 她表示那名女子突然跨過幾個座位衝到包廂附近大喊泰勒絲名字，保鑣立刻要求她離開，整體只是有人越界打擾，並沒有出現大規模衝突。

  • 這是酋長隊以22：6擊敗閃電隊的比賽，泰勒絲還與克拉克、海姆同包廂觀戰；她前一天才出席博物館星光盛會並演唱新歌，持續成為焦點。

泰勒絲 洛杉磯

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