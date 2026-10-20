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資深女星養老院離世享壽100歲 曾合作17歲李奧納多

資深女星驚傳離世享壽100歲 曾合作17歲李奧納多

記者廖福生／即時報導
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貝蒂麥奎爾離世，享壽100歲。(摘自X)
貝蒂麥奎爾離世，享壽100歲。(摘自X)

AI摘要

文章摘要整理：

曾在《歡樂家庭》走紅的資深女星貝蒂麥奎爾，於加州養老院安詳離世，享壽100歲；她橫跨美劇、舞台與公益領域，形象深植人心。

曾在1980年代紅遍全台的經典美劇「歡樂家庭」中，飾演奶奶「凱特麥隆」走紅的美國資深女星貝蒂麥奎爾（Betty McGuire），驚傳於加州伍德蘭丘的電影與電視基金會（MPTF）養老院安詳離世，享嵩壽100歲。

享譽美國影壇的她，在1980年代風靡全台的家庭情境喜劇「歡樂家庭」中飾演奶奶凱特麥隆，以溫暖慈祥的形象陪伴全球觀眾長達7年，成為家喻戶曉的「國民奶奶」。

該劇不僅是無數人的青春回憶，當年更曾捧紅年僅17歲、在劇中飾演養子路克的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐，為他日後接演「羅密歐與茱麗葉」及「鐵達尼號」等大片奠定重要基石。

除了「歡樂家庭」，貝蒂麥奎爾的演藝生涯橫跨美劇黃金時代，參與過多部亞洲觀眾耳熟能詳的經典之作，涵蓋「霹靂嬌娃」、「急診室的春天」、「CSI犯罪現場：邁阿密」、「神探可倫坡」、「星際爭霸戰：深空九號」，早年更曾站上百老匯與拉斯維加斯舞台展現豐沛的歌舞才華。

晚年的她卸下明星光環後積極投入公益，不僅在洛杉磯法律診所擔任志工與倡議者，為瀕臨被驅逐的低收入租客發聲，入住養老院後更持續展現充沛活力，在園區電視台主持專屬訪談節目「GabFest」。雖然身後未留親屬，但她傳奇的一生與溫暖笑容，已永遠烙印在影迷心中。

精華 FAQ

  • 她主要因1980年代風靡全台的《歡樂家庭》走紅，在劇中飾演奶奶凱特麥隆，以溫暖慈祥形象陪伴觀眾多年，成為家喻戶曉的國民奶奶。

  • 報導指出，貝蒂麥奎爾是在加州伍德蘭丘的電影與電視基金會養老院安詳離世，享壽100歲，消息讓影迷再度回憶她的經典演出。

  • 她晚年卸下明星光環後投入公益，在洛杉磯法律診所擔任志工與倡議者，替低收入租客發聲，入住養老院後也持續主持訪談節目。

好萊塢 凱特 養老院

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