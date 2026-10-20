「Kpop獵魔女團」EJAE嫁了 回老家首爾辦婚禮

2026年3月，Sam Kim與EJAE出席奧斯卡金像獎頒獎典禮。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 《Kpop獵魔女團》主唱EJAE與交往近9年的Sam Kim在首爾完婚，婚禮融入童年回憶與家族珠寶，也見證她事業與感情同步邁入新階段。

動畫片「Kpop獵魔女團」主唱EJAE與交往多年的未婚夫、音樂製作人Sam Kim結婚了！兩人於10月17日在南韓首爾舉行婚禮。34歲的EJAE身穿Danielle Frankel訂製婚紗，搭配家族傳承珠寶，婚禮造型優雅又富有個人意義。

EJAE是韓裔 美國人，為追求成為Kpop偶像的夢想而返回首爾，曾在SM娛樂公司擔任練習生長達12年。

據People雜誌報導，婚禮場地選在Stage 28，這裡對EJAE而言有著特殊情感。她透露，自己小時候，祖父母曾住在這處場地的房子裡。

「我童年大部分時間都在花園裡探索，也會和祖父一起到屋後的山丘散步。」EJAE回憶說。

EJAE與老公今年1月宣布訂婚，兩人早在2017年相識，當時Sam Kim是音樂製作人，兩人經由安排共同參與歌曲創作而結緣。

EJAE憑「Kpop獵魔女團」歌曲〈Golden〉在第98屆奧斯卡金像獎獲得最佳原創歌曲獎，事業迅速走向國際。她先前也曾談到未婚夫在這段期間給予她的支持。

「有一天我哭著告訴他，我不覺得自己能在沒有他的情況下走過這一切。」EJAE說，「我真的很感激他，因為這一切並不容易，而他讓我始終保持踏實。」

如今兩人正式步入婚姻，從共同創作音樂到攜手迎接人生新階段，也讓這段相識近9年的感情迎來新篇章。